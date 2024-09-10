ЖИТЕЛЬ ГАГРСКОГО РАЙОНА ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Сухум. 10 сентября 2024. Абхазия-Информ. Незаконно хранимое наркотическое средство в крупном размере изъято у жителя Гагрского района Барциц Руслана Беслановича, 1988 г.р. «Марихуана» в пластиковой бутылке хранилась в автомобиле, принадлежащем последнему, и была изъята в ходе досмотра автотранспортного средства.

Ранее Руслан Барциц был задержан в п. Бзыбь в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Пицундского отдела милиции УВД по Гагрскому району по подозрению в нанесении огнестрельного ранения гражданину 1999 г.р.

Преступление имело место в с. Алахадзы, напротив кафе «Веранда», когда на тот момент неизвестный на почве внезапно возникшей ссоры произвел выстрелы из огнестрельного оружия в направлении потерпевшего, тем самым нанеся последнему сквозное пулевое ранение правой голени, после чего с места преступления скрылся.

По совокупности инкриминируемых преступных деяний Барциц Руслан Бесланович обвиняется в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, хулиганстве – то есть грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением оружия, и умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений, а так же в незаконном приобретении, хранении и перевозке без цели сбыта наркотического средства в крупном размере. Обвиняемый содержится под стражей. Расследование проводит следственный отдел УВД по Гагрскому району.

Об этом сообщает сайт МВД.