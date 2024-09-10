НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ВЫЯВИЛИ ПАРТИЮ НАСВАЯ

Сухум. 10 сентября 2024. Абхазия-Информ. На таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни сотрудники остановили автомобиль марки CHEVROLET CAPTIVA, направляющийся в Республику Абхазия. Перед прохождением таможенного контроля водитель не заполнял и не подавал пассажирскую таможенную декларацию. На вопрос инспектора о товарах, подлежащих таможенному декларированию, ответил отрицательно.

Нервное поведение мужчины в ходе опроса вызвало подозрение у сотрудников поста. Машину направили на осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. В результате сканирования в запасном колесе транспортного средства была выявлена темная зона, свидетельствующая о возможной незаконной перевозке товара.

«В полости запасного колеса, находящегося в багажнике машины, были спрятаны пакеты с табачной смесью, предположительно насваем, – пояснил начальник таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни Алексей Быков. – После демонтажа колеса из него извлекли почти 20 кг вещества».

Пакеты с аналогичным содержимым были обнаружены также в салоне автомобиля под водительским и пассажирскими сидениями, на заднем сидении в рюкзаке среди личных вещей, в рукаве куртки.

Мужчина, гражданин Узбекистана 1989 г.р., пояснил, что вез насвай по просьбе своих знакомых, проживающих в Абхазии. Нарушение совершил якобы из-за незнания таможенных правил.

Товар был изъят и направлен на экспертизу. Согласно заключению эксперта вещество в пакетах в виде шариков черного цвета, похожих на «икринки», с характерным запахом табака является насваем. Общий вес перемещаемого некурительного табачного изделия составил 45,7 кг.

Табак и табачные изделия, в том числе насвай, входят в перечень товаров для личного пользования, ограниченных к ввозу на территорию ЕАЭС. В отношении гражданина возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 и по ч. 2 ст.16.1 КоАП РФ.

Справка:

Насвай – некурительная табачная смесь, распространенная в Средней Азии, содержащая кроме табака щелочь из гашеной извести или смолы. Также в состав смеси могут входить растительное масло и высушенный куриный (либо верблюжий помет). Оптовая и розничная торговля насваем в России запрещена. Употребление насвая может привести к зависимости, а в дальнейшем ведет к физическим недугам, среди которых заболевания зубов, слизистой рта и пищевода, заражение кишечными инфекциями.