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Абхазия Информ

ГЛАВА СЕЛА КАЛДАХУАРА ИЗ ТУРЦИИ ПОСЕТИЛ ОДНОИМЕННОЕ СЕЛО ГУДАУТСКОГО РАЙОНА АБХАЗИИ

Новости Вторник, 10 сентября 2024 20:37
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ГЛАВА СЕЛА КАЛДАХУАРА ИЗ ТУРЦИИ ПОСЕТИЛ ОДНОИМЕННОЕ СЕЛО ГУДАУТСКОГО РАЙОНА АБХАЗИИ

Сухум. 10 сентября 2024. Абхазия-Информ. Госкомитет Республики Абхазия по репатриации организовал визит главы абхазского села Калдахуара в Турции, Эрджая Пачкориа, в абхазское село с тем же названием, расположенное в Гудаутском районе Республики Абхазия. Цель визита ‒ укрепление связей между соотечественниками и обсуждение перспектив сотрудничества.

Соотечественника из Турции и сопровождавшего его заместителя председателя Госкомитета Бастакуа Агрба в селе Калдахуара Гудаутского района Абхазии (кстати, это родное село Бастакуа) приняли – глава администрации села Даур Ампар, экс-депутат Парламента Джума Агрба, директор Калдахуарской школы-интерната Дмитрий Пасхалов, бывший начальник отдела общественного порядка Гагрского РОВД Адгур Агрба и предприниматель Тариел Хагуш.

Пачкориа посетил памятники героям Отечественной войны 1992-1993 годов и народному герою XIX века Кягуа Инапха, Калдахуарскую школу-интернат, экоферму Юрия Агрба и винодельню рода Ахба.

Визит Эрджая Пачкориа стал важным шагом в укреплении связей между абхазским народом, проживающим на своей исторической родине, и абхазской диаспорой, проживающей в Турции. Два села Калдахуара, разделённые временем и расстоянием, вновь обрели связь друг с другом.

Эрджай Пачкориа, является прямым потомком тех, кто когда-то был вынужден покинуть родные земли. В его сердце, как и у каждого абхаза, родившегося и выросшего на чужбине, жила мечта о воссоединении с исторической родиной и посещении родного села в Абхазии.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Вторник, 10 сентября 2024 20:42

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