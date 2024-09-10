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Абхазия Информ

НОВОАФОНСКАЯ ПЕЩЕРА СТАЛА ПОПУЛЯРНЕЕ У ТУРИСТОВ

Новости Вторник, 10 сентября 2024 20:43
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НОВОАФОНСКАЯ ПЕЩЕРА СТАЛА ПОПУЛЯРНЕЕ У ТУРИСТОВ

Сухум. 10 сентября 2024. Абхазия-Информ. Количество билетов, проданных туристам для посещения Новоафонской пещеры за январь-август оказалось больше, чем год назад. Выручка от продажи билетов также выросла.

За восемь месяцев 2024 года в Новоафонской пещере в Абхазии побывали 291,6 тыс. туристов, такие данные предоставила администрация пещеры.

В 2023 году за аналогичный период было продано более 287 тыс. билетов. Выручка от продажи билетов выросла, соответственно, на 3 млн рублей, с почти 201 млн до более 204 млн рублей.

В 2024 году больше всего туристов пещера приняла в августе – 103,5 тыс. человек. В июле здесь побывали 91 тыс. человек, в июне – свыше 46 тыс.

Цена билета в Новоафонскую пещеру составляет 700 рублей для всех старше 7 лет. Фотосъемка в пещере платная – 50 рублей. Те, кто забыл теплую одежду, могут взять напрокат плед, это еще 100 рублей.

Прочитано 17 раз Последнее изменение Вторник, 10 сентября 2024 20:47

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