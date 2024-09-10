ПРОТИВНИКИ РОССИИ ПЫТАЮТСЯ ОТТЯНУТЬ АБХАЗИЮ ОТ РФ

Сухум. 10 сентября 2024. Абхазия-Информ. Противники Москвы пытаются «оттянуть» Абхазию от её влияния, активно вкладывая в эту цель значительные ресурсы, однако Россотрудничество продолжает работать в регионе. Об этом заявил глава Евгений Примаков в интервью РИАН.

«То, что делают наши конкуренты, очевидно. Они хотят оттянуть Абхазию от России и всегда были активны, попытаться её переманить и вкладывают в это огромные ресурсы. Должны ли мы сдаваться? Должны ли опускать руки? Конечно, нет», – подчеркнул Примаков.

По его словам, Россотрудничество продолжает активно функционировать в Абхазии, особенно в Сухуме и Галском районе. Он также отметил, что студенты Абхазии продолжают приезжать на обучение в Россию, что только подтверждает устойчивые связи между странами.

Примаков считает, что попыток повлиять на работу Россотрудничества в республике нет.

Ранее министр МИД Абхазии Сергей Шамба на брифинге заявил о необходимости улучшить отношения с Москвой.