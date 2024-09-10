В ЛЫХНЫ МОДЕРНИЗИРУЮТ ЭЛЕКТРОСЕТИ

Сухум. 10 сентября 2024. Абхазия-Информ. В селе Лыхны, в населенном пункте Аджимтшыгра, где проживает около 40 семей, по поручению президента Аслана Бжания ведутся масштабные работы по восстановлению электрических сетей. Долгие годы жители поселка сталкивались с проблемами недостаточного напряжения в электросети, что серьезно осложняло повседневную жизнь.

Как отметил заместитель главы села Лыхны Астамур Бганба, «со светом было очень плохо, его катастрофически не хватало». Основной причиной трудностей был трансформатор, который не справлялся с нагрузкой.

Сегодня ситуация меняется благодаря усилиям сотрудников гудаутской электросети под руководством директора Ахры Гагулия. По его словам, жители поселка долго мучились от низкого напряжения из-за устаревшей линии электропередач.

«Провода и техника были сильно изношены, и руководство Черноморэнерго приняло решение о полной замене линии», – сообщил Гагулия. Он также подчеркнул, что рельеф местности создает определенные сложности, однако, благодаря усилиям специалистов и пониманию местных жителей, проект успешно реализуется.

На данный момент уже установлены 21 новая опора и современный трансформатор мощностью 160 кВА. Протяженность новой линии составляет около одного километра.

По словам Гагулия, следующим этапом станет установка изолированных проводов (СИП), что обеспечит стабильно высокое напряжение в сети. Работы продолжаются уже около месяца, и завершить их планируют в течение ближайшей недели.

Местные жители выражают благодарность за столь необходимые изменения. Один из них – Фарид Кобахия, отметил важность инфраструктуры для развития сельской жизни.

«Чтобы абхазский крестьянин спокойно жил и работал, у него должно быть хорошее электричество, дорога и вода в хозяйстве», – сказал он, подчеркнув, что проблемы с электроснабжением не решались десятилетиями.

Кроме того, жители села выражают благодарность президенту Абхазии Аслану Бжания за то, что благодаря его поручению и поддержке из республиканского бюджета ведутся такие важные работы.

Они отмечают, что без содействия государства эти проблемы могли бы остаться нерешенными ещё долгие годы. Работы по модернизации электросетей – это только часть мероприятий, направленных на улучшение условий жизни в Лыхны, где также проводится ремонт дорог и обновление инфраструктуры.