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Абхазия Информ

КАК РАБОТАЕТ ГОРОДСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА

Новости Вторник, 10 сентября 2024 20:54
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КАК РАБОТАЕТ ГОРОДСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА

Сухум. 10 сентября 2024. Абхазия-Информ. Врач-педиатр, инфекционист Городской Инфекционной больницы Гуаща Цвижба в интервью «Апсны.Иахьа» рассказала о статистике инфекционных больных за лето и о том, как уберечься от инфекции. Так, по ее информации, максимальное количество инфекционных больных за это лето было 155 человек в сутки.

«За последние сутки к нам поступило 79 человек», – сказала она.

По словам Цвижба, от 40 до 55 поступающих в инфекционную больницу, это дети.

Говоря о лечении инфекционных заболеваний Цвижба отметила: «На первом этапе – это инфузионная терапия, чтобы облегчить симптомы обезвоживания. Дальше уже симптоматическая терапия идет, которой родители занимаются дома, если состояние ребенка позволяет. Если мы видим, что нужна госпитализация, дети укладываются в стационар».

Лечится инфекция такими пробиотиками, как аципол, бак-сет, бифидумбактерин, сорбентами, такими как смекта, полисорб и энтеросгель. А также, обязательна безмолочная диета.

Врач подчеркнула, чтобы уберечься от инфекции необходимо просто соблюдать элементарные правила гигиены.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 10 сентября 2024 20:57

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