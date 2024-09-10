 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАЙКОНУРА

Новости Вторник, 10 сентября 2024 20:58
Оцените материал
(0 голосов)
ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАЙКОНУРА

Сухум. 10 сентября 2024. Абхазия-Информ. В городе Байконуре прошла встреча председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Тараща Хагба с главой Администрации города Константином Бусыгиным. Во встрече приняли участие замглавы администрации Байконура Николай Адасев и начальник молодежного отдела Госкомитета Идрис Кара-Осман-оглы.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия, перспективы двустороннего сотрудничества в сфере молодежной политики и спорта.

Завтра делегация из Абхазии посетит запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а». В экипаж корабля «Союз МС-26» входят участники 72-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию – космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин и Иван Вагнер, астронавт NASA Дональд Петтит.

12 сентября танцоры из Абхазии примут участие в самом масштабном мероприятии осени – VII Городском фестивале «Дружба народов».    

Стоит отметить, что Николай Адасев возглавлял байконуровскую делегацию на Всемирном Фестивале молодежи, которая курировала абхазскую делегацию на ВФМ.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Вторник, 10 сентября 2024 21:01

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « КАК РАБОТАЕТ ГОРОДСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА В ТПП АБХАЗИИ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С КОЛЛЕГАМИ ИЗ КРЫМА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.