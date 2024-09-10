ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАЙКОНУРА

Сухум. 10 сентября 2024. Абхазия-Информ. В городе Байконуре прошла встреча председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Тараща Хагба с главой Администрации города Константином Бусыгиным. Во встрече приняли участие замглавы администрации Байконура Николай Адасев и начальник молодежного отдела Госкомитета Идрис Кара-Осман-оглы.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия, перспективы двустороннего сотрудничества в сфере молодежной политики и спорта.

Завтра делегация из Абхазии посетит запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а». В экипаж корабля «Союз МС-26» входят участники 72-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию – космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин и Иван Вагнер, астронавт NASA Дональд Петтит.

12 сентября танцоры из Абхазии примут участие в самом масштабном мероприятии осени – VII Городском фестивале «Дружба народов».

Стоит отметить, что Николай Адасев возглавлял байконуровскую делегацию на Всемирном Фестивале молодежи, которая курировала абхазскую делегацию на ВФМ.