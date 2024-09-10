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Абхазия Информ

В ТПП АБХАЗИИ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С КОЛЛЕГАМИ ИЗ КРЫМА

Новости Вторник, 10 сентября 2024 21:01
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В ТПП АБХАЗИИ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С КОЛЛЕГАМИ ИЗ КРЫМА

Сухум. 10 сентября 2024. Абхазия-Информ. В Торгово-промышленной палате Абхазии прошла встреча с официальной делегацией Союза «Торгово-промышленная палата Крыма», возглавляемой ее президентом Сергеем Диюк. Встреча прошла при участии замглавы Администрации Сухума Леона Кварчия, представителей абхазского бизнес-сообщества и интернет-провайдеров нашей республики.

Открывая встречу, президент ТПП Абхазии Тамила Мерцхулава отметила высокую динамику партнерских отношений между палатами подчеркнув при этом, что на сегодняшний день с нашей республикой сотрудничают 64 региона Российской Федерации и создано 200 совместных предприятий.

В тоже время она констатировала, что потенциал сотрудничества между ТПП Абхазии и Крыма используется не в полной мере.

«Наши отношения строятся на базе подписанных соглашений, проводятся различные мероприятия, реализуются задачи, поставленные Межправительственной комиссией по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и Республикой Абхазия. Главная задача ТПП – помогать отечественным производителям в создании благоприятных условий для работы и продвижении абхазской продукции на рынки России, в том числе и Крыма. Мы делаем серьезный акцент на развитии торговых связей – импорте и экспорте, поэтому надеемся на помощь коллег из Крыма найти надежных партнеров на территории их республики», – подчеркнула Тамила Мерцхулава.

Сергей Диюк, поблагодарив президента ТПП Абхазии за теплый прием, отметил, что нынешний их визит связан с презентацией IT- программы – мобильного приложения по оплате коммунальных платежей.

Затем директор ООО «БИЗНЕСТУГОЙ», член ТПП РК Денис Шиндин представил проект «Центр управления ЖКХ» включающую в себя не только оплату всех коммунальных платежей, но и оповещение граждан об аварийных отключениях, проведении ремонтных работ, прием заявок и жалоб от населения и многое другое.

Презентация проекта вызвала интерес у участников встречи, но было признано, что, к сожалению, его реализация в Абхазии пока невозможна из-за отсутствия приборов учета и, как следствие, низкого уровня оплаты за коммунальные услуги.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 10 сентября 2024 21:05

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