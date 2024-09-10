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Абхазия Информ

В НОВОМ АФОНЕ ПОЯВИЛАСЬ «ПЛОЩАДЬ АПОСТОЛА СИМОНА КАНАНИТА»

Новости Вторник, 10 сентября 2024 21:50
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В НОВОМ АФОНЕ ПОЯВИЛАСЬ «ПЛОЩАДЬ АПОСТОЛА СИМОНА КАНАНИТА»

Сухум. 10 сентября 2024. Абхазия-Информ. На основании представления главы Администрации г. Новый Афон Отырба Т.Б., согласно обращению председателя Совета священной митрополии Абхазии архимандрита Дорофея (Дбар), в соответствии со Статьей 17 Закона Республики Абхазия от 23.10.1997 N375-с-XIII (ред. от 10.06.2024) «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» (принят Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия 14.10.1997), решением Новоафонского городского Собрания присвоен статус городской площади территории, прилегающей к древнему храму святого апостола Симона Кананита в Новом Афоне и утверждено название: «Площадь апостола Симона Кананита» («Ахаражэхэасе Симон Кананит иашта»).

Также решением Собрания в целях защиты памятника историко-культурного наследия – храма апостола Симон Кананита и сохранения открытого общественного пространства, Администрации г. Новый Афон, до утверждения Генерального плана г. Новый Афон введен запретить на выдачу разрешений на возведение объектов капитального строительства, а также установки объектов общественного питания, магазинов и торговых рядов рыночного типа на территории площади апостола Симона Кананита.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Вторник, 10 сентября 2024 21:59

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