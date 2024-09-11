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Абхазия Информ

В СЕЛЕ ВЕРХНЯЯ ЭШЕРА УЛОЖИЛИ 1,5 КМ БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ

Новости Среда, 11 сентября 2024 14:52
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В СЕЛЕ ВЕРХНЯЯ ЭШЕРА УЛОЖИЛИ 1,5 КМ БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ

Сухум. 11 сентября 2024. Абхазия-Информ. В селе Верхняя Эшера по улице им. Героя Абхазии Курикба Раисы выполнены работы по укладке бетонного покрытия, сообщает Администрация Сухумского района. Общий объем проведенных работ составил до 1,5 километров.

Для предания устойчивости по обочинам дороги осуществлена засыпка щебня. Работы также включали в себя капитальный ремонт системы отведения сточных вод, заезд к школе села и благоустройство территории, примыкающей к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.

Проселочная дорога по ул. Курикба Раисы примыкает к республиканской трассе «Псоу-Ингур» и пользуется большой популярностью среди жителей села Верхняя Эшера.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 11 сентября 2024 14:54

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