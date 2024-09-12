ТЕЙМУРАЗ ХИШБА: Я ЯВЛЯЮСЬ СТОРОННИКОМ ЭТНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА

ЦМТ: Сегодня все больше туристов рассматривают Абхазию как привлекательное направление для отдыха. В 2023 году Республику посетили более 1,4 млн российских туристов. Согласно предварительным прогнозам туроператоров, в 2024 году рост турпотока составит порядка 20%. Расскажите, пожалуйста, о том, что сегодня происходит в отрасли, которую Вы возглавляете, какими результатами можно гордиться, к чему Вы стремитесь в перспективе?

Т.Хишба: Думаю, было бы правильно сделать для ваших читателей небольшой экскурс в историю. По моему глубокому убеждению, и со мной согласятся специалисты отрасли, понимание туризма как такового в Российской империи началось с города Гагра. Это очень важный факт. В конце 19-го века на императорском совете в Санкт-Петербурге было решено создать курорт похожий на Ниццу или Монте-Карло, в том числе для того, чтобы российская знать не вывозила золото за пределы страны. Это было поручено принцу Александру Петровичу Ольденбургскому. Он выбрал место, которое сегодня называется Гагра.

Ранее это было местом ссылки высшего российского офицерства, где продолжительность жизни не превышала шести месяцев, поскольку буйствовала малярия. Для борьбы с этой болезнью принц Ольденбургский завез туда рыбу Гамбузию, которая питается личинками малярийных комаров, высадил эвкалипты, которые поглощают по 50 ведер воды в сутки, построил водоканал и дороги, существующие и по сегодняшний день. В итоге, в 1903 году была открыта климатическая станция Гагра. На ее открытие, в ресторан Гагрипш, который Александр Ольденбургский приобрел и перевез в Гагру из Парижа, были приглашены 150 самых богатых людей Российской империи.

В 1907 году специальным указом Николая II c абхазского народа была снята «виновность» после российско-турецкой войны. Это также было заслугой принца Ольденбургского. А в 1912 году Николай II на корабле «Штандарт», в сопровождении корабля «Алмаз» и двух миноносцев, прибыл в Абхазию. На сохранившихся старинных фотографиях можно увидеть, как абхазские владетельные князья подходили поприветствовать императора с оружием в знак особого доверия.

В 1917 году началась новая эпоха в истории Абхазии. Когда возникают различные дискуссии о лучших туристических местах в СССР, я всегда прошу ответить на вопрос, где в те времена располагалось самое большое количество государственных дач. Как правило, спор на этом заканчивается. Абхазия была излюбленным местом Иосифа Сталина и многих выдающихся людей. Более того, во времена правления Никиты Хрущева был создан знаменитый курорт Пицунда с различными барами, видеосалонами. Туда приезжали отдыхать наши друзья из социалистического лагеря. Это место было «витриной» СССР, а мы - советские люди делали вид, что так живет весь Советский Союз. Конечно, после развала Союза наступила сильнейшая стагнация. Туризм стал возрождаться уже в 2000-х годах и, в первую очередь, стал развиваться город Гагра.

В последние годы, при непосредственной и сплоченной работе коллектива, в котором я работаю, нам удалось побить все рекорды советского времени и по количеству койко-мест, и по количеству размещенных туристов. Конечно, у нас, как и у всех, есть проблемы, нам есть к чему стремиться.

Я являюсь сторонником этнического туризма. В свое время мне посчастливилось слушать лекции главного архитектора Монте-Карло. Он рассказывал, в том числе, о том, что такие курорты, как Турция и Египет в своей классической форме рано или поздно изживут себя. Причина в том, что, живя за стенами отеля, в условиях all inclusive человек не видит специфику страны, в которой он находится. Он утверждал, что неиссякаемым потенциалом обладают такие страны, как Индия и Китай, где все, в том числе в туризме, основано на национальной идентичности.

По моему мнению, каждый турист, приезжающий в нашу республику, является мини-инвестором. Сегодня в Абхазии очень комфортно - это единая рублевая зона, отсутствие языкового барьера, разрешен въезд по внутреннему российскому паспорту. Все, кто когда-либо бывал в Абхазии, знают, насколько доброжелательны и гостеприимны наши люди. Для нас гость - это святой человек, я говорю это не ради красного словца. Вы можете почитать отзывы туристов, которые рассказывают, что достаточно попросить у местных жителей воды, как тебя сразу же приглашают в дом и ставят на стол все лучшее, что есть в доме.

ЦМТ: В настоящее время добраться в Абхазию самолетом можно только через аэропорт Сочи, а далее ехать автотранспортом. Сегодня в СМИ публикуется официальная информация о таком важном событии, как открытие в 2025 году Сухумского аэропорта, который фактически не работал с 1993 года. Какое влияние это окажет на въездной туризм, каковы Ваши приблизительные прогнозы?

Т.Хишба: Я всегда стараюсь говорить о практических вещах, особенно, если это касается экономической составляющей такой важнейшей сферы, как туризм. Подчеркну, что туризм для нашей республики играет такую же важную роль, как нефтегазовая продукция для России. Ранее Сухумский аэропорт являлся одним из лучших в Советском Союзе. Он мог принять одновременно два самых крупных борта того времени «Руслан». Заход на взлетную полосу производился и с гор, и с моря. Сразу возникает вопрос: почему это не было сделано раньше? На самом деле, большое желание возобновить работу было всегда. Но существуют международные правила. В данном случае речь идет о Международной ассоциации гражданской авиации (ICAO, США), которая присваивает номер каждому аэропорту. Номер нашего аэропорта ранее числился за Грузией, поэтому большую роль в этом вопросе играл элемент политики. В связи с этим, российские компании не могли совершать полеты в Сухум, это грозило арестом бортов и серьезными штрафами.

На сегодняшний день проблема решена. В этом направлении ведется большая, активная работа. Открытие аэропорта позволит в разы увеличить туристический поток в Восточную Абхазию и обеспечит рост поступлений в бюджет. Это событие будет способствовать повышению качества жизни населения - даст людям возможность возвращения на свои исходные земли, потому что сегодня многие вынуждены ездить в Гагру и другие города для дополнительного заработка. Всем известно, что Абхазия является малым Шелковым путем. Более того, ни для кого не секрет, что данный аэропорт является серьезным хабом в периоды различных событий, происходящих в мире. С учетом этих факторов, выражаю надежду на дальнейшее поступательное развитие транспортной составляющей Республики.

ЦМТ: Торгово-промышленная палата России, являющаяся основным акционером ЦМТ Москвы, ведет большую работу по поддержке предпринимательства в различных регионах страны. Также в рамках ТПП РФ создан российско-абхазский Деловой совет. Какие еще интеграционные формы сотрудничества разных стран, по Вашему мнению, могли бы способствовать взаимному развитию туристической отрасли?

Т.Хишба: Сегодня мы создали российско-абхазский Туристический Союз и хотели бы пригласить к сотрудничеству Республику Беларусь, которая входит в состав таможенного союза ЕАЭС. Экономическое сотрудничество всегда способствует миру и пониманию. На базе взаимодействия России, Абхазии и Беларуси мы могли бы начать консультации с целью развития сотрудничества в сфере туризма, которое положительно повлияет на развитие предпринимательства сторон.

Сегодня на встрече с генеральным директором ПАО «ЦМТ» Владимиром Страшко мы говорили о проработке возможности размещения абхазских делегаций в Центре международной торговли на регулярной основе, а также о продолжении деловых переговоров с руководством ТПП РФ по вопросам развития туризма.

Хотел бы подчеркнуть, что мы возлагаем все наши надежды на Россию. Россия была и остается нашим главным стратегическим партнером и гарантом безопасности. Она охраняет наши воздушные, наземные и морские границы. И, конечно, Президент России Владимир Путин является для нас особенным человеком. Я утверждаю это не потому, что сегодня так модно говорить, а потому что это действительно так. Приведу вам одну из главных причин. До 2000-го года наши граждане мужского пола в возрасте старше 16-ти лет не могли пересекать границу России и Абхазии. Это был очень сложный момент, по большому счету, эмбарго по отношению к Республике. Один из первых указов Владимира Путина был именно о снятии этих ограничений, за что абхазский народ безмерно был и всегда будет благодарен великому лидеру России.