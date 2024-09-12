 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РОССИЙСКИМ ТУРИСТАМ НАЗВАЛИ ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НА ОТДЫХЕ В АБХАЗИИ

Новости Четверг, 12 сентября 2024 17:52
Оцените материал
(0 голосов)
РОССИЙСКИМ ТУРИСТАМ НАЗВАЛИ ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НА ОТДЫХЕ В АБХАЗИИ

Сухум. 12 сентября 2024. Абхазия-Информ. Россияне продолжают массово жаловаться на отдых в Абхазии. Есть несколько проблем, с которыми сталкиваются абсолютно все туристы. Многие отмечают, что Абхазия далеко не самая бюджетная страна, как заявляют турагенты. Туристы вынуждены отдавать огромные деньги за питание в местных кафе и ресторанах. В копеечку обходятся и экскурсии. Цены на аренду жилья тоже кусаются. Бюджетные варианты есть, но и условия там соответствующие.

Автопутешественники из России на курорте – настоящая редкость последнее время. Все дело в том, что водители просто бояться ездить по Абхазии. Это просто небезопасно из-за местных жителей, которые не соблюдают ПДД, объяснила АБН24 опытная путешественница Елизавета Киселева.

Еще одна проблема – мелкие воришки. Они всегда оказываются рядом в любых многолюдных местах. При этом местная полиция заявления от приезжих принимает неохотно. Обычно такие дела откладывают в дальний ящик, а потом и вовсе забывают об их существовании. 

https://abnews.ru/news/2024/9/12/vy-s-etim-tochno-stolknetes-nazvany-glavnye-problemy-rossiyan-v-abhazii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop#history_add

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 12 сентября 2024 17:58

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ТЕЙМУРАЗ ХИШБА: Я ЯВЛЯЮСЬ СТОРОННИКОМ ЭТНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА ДИНАРА СМЫР УЧАСТВУЕТ В X МЕЖДУНАРОДНОМ КУЛЬТУРНОМ ФОРУМЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.