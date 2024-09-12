РОССИЙСКИМ ТУРИСТАМ НАЗВАЛИ ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НА ОТДЫХЕ В АБХАЗИИ

Сухум. 12 сентября 2024. Абхазия-Информ. Россияне продолжают массово жаловаться на отдых в Абхазии. Есть несколько проблем, с которыми сталкиваются абсолютно все туристы. Многие отмечают, что Абхазия далеко не самая бюджетная страна, как заявляют турагенты. Туристы вынуждены отдавать огромные деньги за питание в местных кафе и ресторанах. В копеечку обходятся и экскурсии. Цены на аренду жилья тоже кусаются. Бюджетные варианты есть, но и условия там соответствующие.

Автопутешественники из России на курорте – настоящая редкость последнее время. Все дело в том, что водители просто бояться ездить по Абхазии. Это просто небезопасно из-за местных жителей, которые не соблюдают ПДД, объяснила АБН24 опытная путешественница Елизавета Киселева.

Еще одна проблема – мелкие воришки. Они всегда оказываются рядом в любых многолюдных местах. При этом местная полиция заявления от приезжих принимает неохотно. Обычно такие дела откладывают в дальний ящик, а потом и вовсе забывают об их существовании.

https://abnews.ru/news/2024/9/12/vy-s-etim-tochno-stolknetes-nazvany-glavnye-problemy-rossiyan-v-abhazii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop#history_add