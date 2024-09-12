ДИНАРА СМЫР УЧАСТВУЕТ В X МЕЖДУНАРОДНОМ КУЛЬТУРНОМ ФОРУМЕ
Сухум. 12 сентября 2024. Абхазия-Информ. Десятый юбилейный Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 11 по 14 сентября и станет главным событием осени.
13 сентября врио министра культуры Абхазии Динара Смыр выступит перед главами официальных зарубежных делегации с докладом на тему «Перспективы международного культурного сотрудничества».
Также в рамках форума состоится подписание Плана сотрудничества между Министерством культуры Республики Абхазия и Министерством культуры Российской Федерации на 2025 год.
В рамках деловой программы пройдут панельные дискуссии и круглые столы с обсуждением вопросов в области культурной политики и развития международного сотрудничества.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Абхазии.
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