ДИНАРА СМЫР УЧАСТВУЕТ В X МЕЖДУНАРОДНОМ КУЛЬТУРНОМ ФОРУМЕ

13 сентября врио министра культуры Абхазии Динара Смыр выступит перед главами официальных зарубежных делегации с докладом на тему «Перспективы международного культурного сотрудничества».

Сухум. 12 сентября 2024. Абхазия-Информ. Десятый юбилейный Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 11 по 14 сентября и станет главным событием осени.

Также в рамках форума состоится подписание Плана сотрудничества между Министерством культуры Республики Абхазия и Министерством культуры Российской Федерации на 2025 год.

В рамках деловой программы пройдут панельные дискуссии и круглые столы с обсуждением вопросов в области культурной политики и развития международного сотрудничества.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Абхазии.