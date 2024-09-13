Сухум. 13 сентября 2024. Абхазия-Информ. Саид Хагба и Милена Тачулия приняли участие в VII городском фестивале «Дружба народов» в Байконуре. Фестиваль «Дружба народов» всегда проводится осенью перед запуском ракеты с местного космодрома. В этом году делегация из Абхазии смогла увидеть запуск российского пилотируемого корабля «Союз – МС-26».