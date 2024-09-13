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Абхазия Информ

ГЕРМАН АРДЖЕНИЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ ЧЕМПИОНАТА ЮФО ПО БОКСУ

Новости Пятница, 13 сентября 2024 17:26
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ГЕРМАН АРДЖЕНИЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ ЧЕМПИОНАТА ЮФО ПО БОКСУ

Сухум. 13 сентября 2024. Абхазия-Информ. Герман Арджения стал победителем чемпионата Южного федерального округа по боксу среди мужчин 19-40 лет. Герман выступал в весовой категории до 60 кг. В финале он одержал победу над спортсменом из Ростовской области единогласным решением судей.

Чемпионат проходит в городе Краснодаре с 8 по 14 сентября. В нем принимает участие 87 боксеров из 7 регионов России.

Победители соревнования получают право представлять сборную команду своего региона на чемпионате России.

Герман Арджения – мастер спорта Абхазии международного класса, мастер спорта России, победитель Игр БРИКС, серебряный и бронзовый призер первенства России, чемпион и серебряный призер чемпионата ЦФО, победитель первенства Московской области.

Является воспитанником тренеров Элизбара Джологуа и Эдгара Крия.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Пятница, 13 сентября 2024 17:27

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