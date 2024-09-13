ГЕРМАН АРДЖЕНИЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ ЧЕМПИОНАТА ЮФО ПО БОКСУ

Сухум. 13 сентября 2024. Абхазия-Информ. Герман Арджения стал победителем чемпионата Южного федерального округа по боксу среди мужчин 19-40 лет. Герман выступал в весовой категории до 60 кг. В финале он одержал победу над спортсменом из Ростовской области единогласным решением судей.