РФ ДОГОВОРИЛАСЬ О КУЛЬТУРНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ВЕНЕСУЭЛОЙ, СУДАНОМ, АБХАЗИЕЙ И СЕВЕРНОЙ ОСЕТИЕЙ
Сухум. 13 сентября 2024. Абхазия-Информ. INTERFAX.RU По итогам переговоров в рамках Х Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур были подписаны шесть межведомственных соглашений с зарубежными странами, программы сотрудничества с Абхазией, Северной Осетией, Венесуэлой, а также Меморандум взаимодействия с Суданом, сообщила министр культуры Ольга Любимова на итоговой сессии форума. Со стороны Абхазии план сотрудничества подписала врио министра культуры Динара Смыр.
Он затрагивает обменное сотрудничество в области изобразительного и сценического искусства, кинематографии, библиотечного и музейного дела, народных промыслов, декоративно-прикладного и театрального искусств.
«В этом году по итогам переговоров мы подписали шесть межведомственных соглашений с зарубежными странами, провели плодотворные встречи, обсудили ближайшие перспективы международного взаимодействия и двусторонних, и многосторонних форматов», – сказала Любимова.
Она уточнила, что на «полях» форума подписаны Межведомственные программы сотрудничества с Абхазией, Северной Осетией, Венесуэлой, Меморандум взаимодействия между Министерством культуры России и Министерством культуры и информации Республики Судан. Также был подписан протокол первого заседания Рабочей группы по культуре Российско-Вьетнамской межправительственной комиссии.
По итогам встречи министров стран БРИКС была принята декларация министров культуры стран БРИКС, содержащая основные инициативы и планы на ближайшую перспективу.
«Уверена, что, опираясь на прочную нормативно-правовую базу, наши страны смогут благотворно развивать постороннее взаимодействие в будущем», – сказала министр.
Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что в рамках дискуссий прошли обсуждения вопросов формирования новых институтов международной культурной инфраструктуры – фестивалей, академий, ассоциаций, премий в сфере искусства. Также она сообщила, что было подписано «14 договоров о сотрудничестве между частными и государственными организациями со всего мира».
«Деловая программа была насыщена не только отраслевыми дискуссиями. В дни форума прошли многосторонние встречи министров культуры стран международных объединений БРИКС и СНГ. А также более 13 двусторонних рабочих встреч на уровне министров 10 государств», – добавила вице-премьер.
Последнее от Super User
- АССОЦИАЦИЯ ВИНОДЕЛОВ И ВИНОГРАДАРЕЙ АБХАЗИИ ПРЕДСТАВИЛИ ВИНО ИЗ АВТОХТОННОГО АБХАЗСКОГО СОРТА КАЧИЧ
- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ АБХАЗИИ, ПРИДНЕСТРОВЬЯ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ.
- СЕРГЕЙ ШАМБА ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С АЛЕКСАНДРОМ СТЕЦЮКОМ
- ПРАВДА ЛИ, ЧТО В ОТНОШЕНИЯХ РОССИИ И АБХАЗИИ НАЗРЕЛ КРИЗИС
- ГЕРМАН АРДЖЕНИЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ ЧЕМПИОНАТА ЮФО ПО БОКСУ