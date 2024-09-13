РФ ДОГОВОРИЛАСЬ О КУЛЬТУРНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ВЕНЕСУЭЛОЙ, СУДАНОМ, АБХАЗИЕЙ И СЕВЕРНОЙ ОСЕТИЕЙ

Он затрагивает обменное сотрудничество в области изобразительного и сценического искусства, кинематографии, библиотечного и музейного дела, народных промыслов, декоративно-прикладного и театрального искусств.

Сухум. 13 сентября 2024. Абхазия-Информ. INTERFAX.RU По итогам переговоров в рамках Х Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур были подписаны шесть межведомственных соглашений с зарубежными странами, программы сотрудничества с Абхазией, Северной Осетией, Венесуэлой, а также Меморандум взаимодействия с Суданом, сообщила министр культуры Ольга Любимова на итоговой сессии форума. Со стороны Абхазии план сотрудничества подписала врио министра культуры Динара Смыр.

«В этом году по итогам переговоров мы подписали шесть межведомственных соглашений с зарубежными странами, провели плодотворные встречи, обсудили ближайшие перспективы международного взаимодействия и двусторонних, и многосторонних форматов», – сказала Любимова.

Она уточнила, что на «полях» форума подписаны Межведомственные программы сотрудничества с Абхазией, Северной Осетией, Венесуэлой, Меморандум взаимодействия между Министерством культуры России и Министерством культуры и информации Республики Судан. Также был подписан протокол первого заседания Рабочей группы по культуре Российско-Вьетнамской межправительственной комиссии.

По итогам встречи министров стран БРИКС была принята декларация министров культуры стран БРИКС, содержащая основные инициативы и планы на ближайшую перспективу.

«Уверена, что, опираясь на прочную нормативно-правовую базу, наши страны смогут благотворно развивать постороннее взаимодействие в будущем», – сказала министр.

Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что в рамках дискуссий прошли обсуждения вопросов формирования новых институтов международной культурной инфраструктуры – фестивалей, академий, ассоциаций, премий в сфере искусства. Также она сообщила, что было подписано «14 договоров о сотрудничестве между частными и государственными организациями со всего мира».

«Деловая программа была насыщена не только отраслевыми дискуссиями. В дни форума прошли многосторонние встречи министров культуры стран международных объединений БРИКС и СНГ. А также более 13 двусторонних рабочих встреч на уровне министров 10 государств», – добавила вице-премьер.