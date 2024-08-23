МИНОБОРОНЫ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ НА ПЕРВЕНСТВО ПО ШАХМАТАМ

Сухум. 23 августа 2024. Абхазия-Информ. В Министерстве обороны прошли соревнования на первенство по шахматам среди воинских частей и отдельных подразделений. Шахматные баталии среди воинских частей и отдельных подразделений традиционно проводятся два раза за учебный год.

Участие в соревнованиях приняли любители шахматной игры из числа офицерского состава, и военнослужащих контрактной и срочной службы.

«Такого рода спортивные мероприятия позволяют широко развивать способности военнослужащих, формировать важные качества такие, как ответственность за свои действия, умение принимать грамотные и правильные решения», – отметил руководитель соревнований, полковник Вадим Кортава.

В ходе турнира участники продемонстрировали хорошие показатели интеллектуального мышления.

Соревнования проводились в форме командного первенства с личным зачётом на каждой доске. По итогам состязаний определены победители и призёры в командном и личном зачётах.