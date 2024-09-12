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Абхазия Информ

ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Новости Четверг, 12 сентября 2024 17:42
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ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 12 сентября 2024. Абхазия-Информ. Незаконно приобретенное и хранимое наркотическое средство в особо крупном размере изъято у жителя г. Очамчыра Гогохия Эдуарда Гарриковича, 1987 г.р. Как установлено экспертами, в фасовочном пакете, который обнаружили сотрудники милиции при личном досмотре задержанного, содержался сильнодействующий наркотик «мефедрон» весом более 16 граммов.

Следственным подразделением Гудаутского РОВД в отношении Эдуарда Гогохия по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 223 УК РА возбуждено уголовное дело. Оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого и изъятию наркотического средства провели сотрудники уголовного розыска контрольного пункта милиции «Мюссера» МВД Абхазии.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 12 сентября 2024 17:43

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