ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПОСЕТИЛА ЗАПУСК РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ «СОЮЗ-2.1А» В БАЙКОНУРЕ

Сухум. 12 сентября 2024. Абхазия-Информ. Делегация из Абхазии, которая находится с рабочей поездкой в городе Байконур, посетила запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а». Ракета-носитель с пилотируемым кораблем «Союз МС-26» стартовала с Байконура в 19:23.

Длительность экспедиции составит 202 дня. За этот период космонавты должны будут провести свыше 40 экспериментов.

В состав делегации из Абхазии вошли председатель Государственного комитета РА по делам молодежи и спорта Таращ Хагба, начальник молодежного отдела Госкомитета Идрис Кара-Осман-оглы, а также абхазские танцоры Саид Хагба и Милена Тачулия, которые примут участие в VII Городском фестивале «Дружба народов».