 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПОСЕТИЛА ЗАПУСК РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ «СОЮЗ-2.1А» В БАЙКОНУРЕ

Новости Четверг, 12 сентября 2024 17:40
Оцените материал
(0 голосов)
ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПОСЕТИЛА ЗАПУСК РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ «СОЮЗ-2.1А» В БАЙКОНУРЕ

Сухум. 12 сентября 2024. Абхазия-Информ. Делегация из Абхазии, которая находится с рабочей поездкой в городе Байконур, посетила запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а». Ракета-носитель с пилотируемым кораблем «Союз МС-26» стартовала с Байконура в 19:23.

Длительность экспедиции составит 202 дня. За этот период космонавты должны будут провести свыше 40 экспериментов.

В состав делегации из Абхазии вошли председатель Государственного комитета РА по делам молодежи и спорта Таращ Хагба, начальник молодежного отдела Госкомитета Идрис Кара-Осман-оглы, а также абхазские танцоры Саид Хагба и Милена Тачулия, которые примут участие в VII Городском фестивале «Дружба народов».

Прочитано 13 раз Последнее изменение Четверг, 12 сентября 2024 17:41

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДМИТРИЙ ПАЛАВАНДЗИЯ ЗАВОЕВАЛ ПУТЕВКУ НА ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО БОКСУ ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.