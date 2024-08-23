В ГАЛЕ ВЫЯВЛЕНЫ НЕЗАКОННО ВВЕЗЕННЫЕ ТОВАРЫ

Сухум. 23 августа 2024. Абхазия-Информ. В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий 18 августа должностные лица оперативного подразделения т/у «Гал» досмотрели торговый объект № 30 по ул. Конфедератов. В результате были обнаружены товары, ввезенные на территорию Абхазии с нарушением таможенного законодательства общим количеством 67 единиц.

Материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.

Промтовары изъяли и на т/п «Ингур».

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на т/п «Ингур» 18 августа должностными лицами оперативного подразделения т/у «Гал» была остановлена и досмотрена ручная кладь гражданки, следовавшей в Абхазию. В результате обнаружены различного рода промтовары общим количеством 166 единиц, о наличии которых не было заявлено в установленной форме.

Товары изъяты. Материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.