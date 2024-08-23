СОТРУДНИКИ МВД УНИЧТОЖИЛИ ПРОШЕДШИЕ ЭКСПЕРТИЗУ ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА

Сухум. 23 августа 2024. Абхазия-Информ. В Министерстве внутренних дел прошла процедура уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и наркосодержащих растений, хранимых в качестве вещественных доказательств по 166 уголовным производствам.

Согласно пунктам 94 и 96 «Инструкции о порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, а так же их учета, хранения, передачи, использования и уничтожения», приказом министра внутренних дел Роберта Киут создана комиссия по уничтожению наркотических средств и наркосодержащих растений, хранящихся в экспертно-криминалистическом центре МВД РА за период с 2021 по 2024 годы.

В состав комиссии под председательством первого заместителя министра, генерал-майора милиции Руслана Ажиба включены руководители подразделений Министерства внутренних дел – экспертно-криминалистического центра, управления по контролю за оборотом наркотиков, управления уголовного розыска и управления собственной безопасности МВД Абхазии. Для участия в специальной комиссии приглашены депутаты Парламента, представители Генеральной прокуратуры, Службы государственной безопасности, Министерства здравоохранения, Государственного комитета по экологии и охране природы, Государственного таможенного комитета, Службы судебных исполнителей и члены Общественной палаты Республики Абхазия.

Членам комиссии были предоставлены сведения о наименовании и количестве (весе, объеме) уничтожаемых веществ, а также о таре и упаковке, в которой они хранились. Все представленные к уничтожению экземпляры опечатаны и скреплены подписями.

Сотрудниками МВД РА в присутствии членов комиссии уничтожено около двух килограммов метадона и мефедрона, амфетамин, метамфетамин и героин, а так же порядка 37 килограммов каннабиса и более сотни наркосодержащих корней конопли и мака.

Об уничтожении наркотических средств, психотропных веществ и наркосодержащих растений составлен АКТ с прилагаемым списком наименований, исследованных в ЭКЦ МВД РА и подлежащих уничтожению по постановлениям судов.

Конфискованные или изъятые из незаконного оборота вещества, процесс уничтожения которых не требует специальной технологической обработки, уничтожаются органом, обеспечивающим их хранение путем сжигания.

Об этом сообщает сайт МВД.