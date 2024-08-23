ВЫРАЩИВАЛ КОНОПЛЮ

Сухум. 23 августа 2024. Абхазия-Информ. В лесном массиве г. Очамчыра в ночное время задержан Симикян Назарет Олегович, 1986 г.р., в ночное время гражданин выносил мешок с веществом растительного происхождения, как впоследствии установлено экспертами – наркотическим средством «марихуана».

Гражданин высадил на участке местности в лесном массиве и впоследствии культивировал запрещенные к возделыванию на территории Республики Абхазия растения конопли вида «южно-краснодарская».

При осмотре участка местности сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли корни запрещённых растений, которые содержат наркотически-активные компоненты.

Оперативно-розыскные мероприятия по выявления незаконной деятельности гражданина Симикян и задержанию последнего провели сотрудники уголовного розыска отдела внутренних дел по Очамчырскому району совместно со Службой Государственной безопасности.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, Назарету Симонян вменяется незаконное хранение наркотического средства в особо крупном размере, а также культивирование наркосодержащих растений в крупном размере. Расследование проводит следственная группа Очамчырского РОВД.

Об этом сообщает сайт МВД.