НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Сухум. 23 августа 2024. Абхазия-Информ. Незаконное приобретение и хранение наркотического средства вменяется жителю г. Сухум Джопуа Аслан Родикович, 1992 г.р. Метадон в крупном размере у задержанного при личном досмотре изъяли сотрудники уголовного розыска отдела внутренних дел по Гудаутскому району. В отношении гражданина Джопуа органом предварительного следствия Гудаутского райотдела по ч. 2 ст. 223 УК РА возбуждено уголовное дело. На период предварительного расследования подозреваемый помещен под домашний арест.

Аналогичное сильнодействующее наркотическое средство было изъято сотрудниками уголовного розыска и участковыми уполномоченными Цандрипшского отдела милиции УВД по Гагрскому району у Жиба Аслана Лариковича, 1988 г.р. Наркотическое средство он незаконно приобрел и хранил при себе для личного потребления. По данному факту в отношении гражданина Жиба возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование проводит отдел дознания Гагрского РУВД.

Об этом сообщает сайт МВД.