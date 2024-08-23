ВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТОМ АКАДЕМИИ НАУК АБХАЗИИ
Новости Пятница, 23 августа 2024 12:43
Сухум. 23 августа 2024. Абхазия-Информ. Абхазия обладает уникальными природными и климатическими ресурсами для производства новых видов продукции или технологий. Об этом на встрече с президентом Академии наук Абхазии Зурабом Джапуа заявил вице-президент Российской академии наук Петр Чекмарев.
Чекмарев предложил создать совместные российско-абхазские бизнес-проекты с использованием научных достижений ученых Абхазии. По его мнению, научные работы должны дать результат в решении социально-практических проблем.