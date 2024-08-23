ХАРИТОН АГРБА: «НА КОНУ БОЯ – ДВА МИРОВЫХ ТИТУЛА, И ЭТО МЕНЯ МОТИВИРУЕТ»
Сухум. 23 августа 2024. Абхазия-Информ. Харитон Агрба, который 6 сентября в Челябинске на турнире RCC Boxing Promotions встретится с аргентинцем Клаудио Габриэлем Данеффом, рассказал о настрое на этот поединок. Соперники подерутся за титулы IBF Intercontinental и WBA Continental в первом полусреднем весе.
«Я соскучился по любимому делу, уже почти полгода не выходил в ринг, а я очень люблю свою работу, так что сейчас в предвкушении предстоящего боя. Понимание ответственности есть, но мне нравится все, что связано с подготовкой, медийной составляющей, вниманием и самим боем. Просто наслаждаюсь моментом! На кону стоят два титула, меня это очень сильно мотивирует. Это дает возможность выйти на совершенно другой уровень боев и стать еще ближе к титулу чемпиона мира», – поделился Харитон Агрба в интервью для «Российской газеты».