ГОСУДАРСТВО ОПЛАЧИВАЕТ ЛЕЧЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ

Сухум. 23 августа 2024. Абхазия-Информ. В интервью «Апсны.Иахьа» председатель Фонда инвалидов-ветеранов Отечественной твойны народа Абхазии 1992-1993 гг. Дмитрий Тарба рассказал о проделанной за четыре года работе. По словам Тарба, сегодня работа фонда – одно из приоритетных направлений для государства.

«Мы постоянно обращаемся за помощью к президенту страны, к руководителям разных звеньев и никогда не получаем отказа. Каким бы дорогостоящим ни было лечение наших ветеранов, мы обязаны им его обеспечить. Такой подход и взаимопонимание приносят свои плоды. Ежегодно увеличивается финансирование на осуществление нашей работы, мы нацелены на оказание более широкого спектра услуг для наших ветеранов», – отметил, в частности, Тарба.

За четыре года бюджет Фона инвалидов ОВНА 1992-1993 годов вырос почти в два раза.

Если в 2020 на лечение и реабилитацию ветеранов войны было затрачено 102 млн руб., то в 2024 государство увеличило эту сумму до 214, 5 млн руб.