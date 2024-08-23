В АБХАЗИИ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В РАЗВИТИИ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ АГУ И ДАМАССКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ

Сухум. 23 августа 2024. Абхазия-Информ. Перспективы расширения научного и академического сотрудничества между Абхазией и Сирией стали предметом обсуждения на встрече посла Абхазии в Сирии Мухаммада Али с ректором Дамасского университета, профессором Мухаммадом Усамой Аль-Джаббаном.

Мухаммад Али отметил заинтересованность правительства Абхазии в развитии отношений между АГУ и Дамасским университетом.

Организация программ по обмену студентами, по его мнению, положительно скажется на развитии научных и культурных связей между двумя странами. Стороны готовы к подписанию соглашения о сотрудничестве между университетами в рамках второго заседания абхазо-сирийской Межправительственной комиссии по экономическому, культурному и научному сотрудничеству, проведение которого запланировано в Республике Абхазия в текущем году.