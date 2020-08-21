С 5 ОКТЯБРЯ В АБХАЗИИ ВВОДЯТСЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

– массовых, спортивных, развлекательных, зрелищных и выставочных мероприятий в помещениях, за исключением деятельности учреждений культуры, осуществляемой с учетом ограничений, установленных пунктом 6 настоящего Распоряжения;

Сухум. 18 сентября 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Распоряжение «Об установлении отдельных мер по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19». На основании решения Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции от 15 сентября 2020 года Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Распоряжение Об установлении отдельных мер по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19. Согласно Распоряжению с 5 октября 2020 года на территории Республики Абхазия запрещено проведение:

¬– свадебных и иных торжественных мероприятий.

Рекомендована необходимость ограничения количества лиц, принимающих участие в траурных и поминальных мероприятиях.

Объектам общественного питания необходимо обеспечить соблюдение обязательных требований по расстановке столов для обслуживания граждан с соблюдением социальной дистанции (не менее 1,5 метра) и использованию обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки).

Администрациям продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в г. Сухум и районах Республики Абхазия необходимо ежедневно осуществлять профилактическую дезинфекцию территорий продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков и прилегающих к ним территорий с установлением обязательного требования по использованию продавцами (работниками) указанных объектов торговли средств индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки).

Местным администрациям необходимо обеспечить ежедневную профилактическую дезинфекцию салонов общественного транспорта и использование водителями средств индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки).

Учреждениям культуры (театры, музеи, культурные центры, дома культуры, концертные и выставочные залы) необходимо осуществлять деятельность при соблюдении обязательных требований по использованию работниками указанных учреждений средств индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки) и ограничению количества одновременно присутствующих на проводимых мероприятиях граждан посредством размещения через два посадочных места в помещениях с осуществлением ежедневной профилактической дезинфекции данных помещений.

Министерству здравоохранения Республики Абхазия поручено в срок до 15 октября 2020 года:

– определить медицинские учреждения, расположенные в городе Сухум и районах Республики Абхазия, и обеспечить открытие и функционирование в них изолированных помещений для размещения лиц, инфицированных коронавирусной инфекцией;

– завершить организационно-технические мероприятия по централизованной подаче кислорода в инфекционном отделении Гудаутской ЦРБ.

8. Министерству финансов Республики Абхазия обеспечить финансирование:

– дополнительных расходов по увеличению штатной численности работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения Республики Абхазия до восьми человек;

– мероприятий по приобретению Государственной санитарно-эпидемиологической службе Министерства здравоохранения Республики Абхазия специализированного оборудования и расходных материалов, необходимых для увеличения количества проводимых медицинских исследований и тестов по выявлению коронавирусной инфекции;

– мероприятий, указанных в абзаце 2 пункта 7 настоящего Распоряжения.

Министерству просвещения и языковой политики Республики Абхазия поручено совместно с местными администрациями постоянно обеспечивать дошкольные и общеобразовательные учреждения средствами индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки), средствами дезинфекции, термометрами.

Министерству здравоохранения Республики Абхазия обязано информировать население о мерах профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

Уполномоченными органами, ответственными за реализацию настоящего Распоряжения определены:

– администрации города Сухум, районов, городов в районе, поселков, сел;

– Министерство культуры Республики Абхазия и администрации г. Сухум и районов;



– Министерство здравоохранения Республики Абхазия;



– Министерство финансов Республики Абхазия;



– Министерство просвещения и языковой политики Республики Абхазия и администрации г. Сухум и районов.