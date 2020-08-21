МИНЗДРАВ АБХАЗИИ РАЗРАБОТАЛ МАРШРУТИЗАЦИЮ БОЛЬНЫХ С COVID-19 В СУХУМЕ
Сухум. 18 сентября 2020. Абхазия-Информ. Министерство здравоохранения Абхазии разработало маршрутизацию больных с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в городе Сухум.
Первичное обращение пациентов может быть:
1. Звонок на «горячую линию» (ГЛ), время работы круглосуточно, телефон 0303.
2. В поликлинику по месту жительства - по направлению ГЛ или самотеком.
• Сухумская городская поликлиника №1: принимает температурящих пациентов, ведет амбулаторный прием больных COVID-19 по средствам мобильной связи; время работы с 9.00 до 20.00, телефон 226- 55- 59, г.Сухум ул. Дзидзария,20
• Сухумская городская поликлиника №1 (филиал): принимает не температурящих пациентов, ведет амбулаторный прием больных COVID-19 по средствам мобильной связи; время работы с 9.00 до 16.00, телефон 222-52-93; 222-52-87 г.Сухум,ул..Эшба,173
• Сухумская городская поликлиника №3 (Синоп): принимает не температурящих пациентов, ведет амбулаторный прием больных COVID-19 по средствам мобильной; (время работы с 9.00 до 16.00, телефон связи 777-06-93 ,229-63-87 ул.Кодорское шоссе 665, д.39
• Сухумская детская городская поликлиника: принимает температурящих пациентов, ведет амбулаторный прием больных COVID-19 по средствам мобильной связи время работы с 9.00 до 20.00, телефон 226-42-14; 226-42-15 адрес: г.Сухум ул. Лакоба ,11
3. В Инфекционную больницу - по направлению ГЛ, доставлен спец. бригадой, самостоятельно (время работы круглосуточно).
4. Вызов спец. бригады на дом (круглосуточно),
телефон 003 или 774-34-24.
Обязанности структурных подразделений Управления здравоохранения администрации г. Сухум, участвующих в маршрутизации
Амбулаторное звено
(Сухумская городская поликлиника №1, Сухумская городская поликлиника №1 (филиал), Сухумская городская поликлиника №3 (Синоп), Сухумская детская городская поликлиника)
1. Производит опрос, осмотр пациента, определяет тяжесть состояния пациента и дает направление на необходимое обследование:
• Рентген легких (транспортировку пациента осуществляет спец.бригада; 774-34-24 Алхас Торчуа)
• Лабораторное обследование крови в Инфекционной больнице (выездной бригадой по забору биоматериала, самостоятельно);
• Мазок на ПЦР на COVID-19 (бригадой СЭС, самостоятельно в Инфекционной больнице).
2. Делает соответствующие назначения по лечению и ведет пациентов на дому по средствам мобильной связи;
3. Проводит мониторинг состояния пациента и при необходимости (ухудшение состояния пациента) направляет в Гудаутский госпиталь;
4. Производит выдачу больничных листов и справок для членов семьи, находящихся на самоизоляции;
5. Передает сведения о детях (до 18 лет) из семьи больного в Сухумскую городскую детскую поликлинику.
Станция скорой неотложной медицинской помощи
1. Осуществляет выезды (бригада в СИЗАХ) по вызовам к температурящим больным с выполнением утвержденных манипуляций для оказания первой медицинской помощи;
2. Организует (диспетчер принимает данные о пациенте и передает их специальной выездной бригаде) транспортировку больных на рентген органов грудной клетки и на забор биоматериала для проведения лабораторных анализов по направлению врача поликлиники или врача ЛПУ;
3. Обеспечивает транспортировку больных в Гудаутский госпиталь (по предварительному согласованию с приемным отделением госпиталя) по направлению врача поликлиники, самостоятельно при осуществлении выезда на дом или переводом из других ЛПУ.
Инфекционная больница
1. Круглосуточно производит первичный осмотр температурящих больных;
2. При необходимости делает забор мазка на ПЦР на COVID -19 и рентген легких;
3. Оценивает тяжесть состояния больного и решает вопрос о дальнейшем ведении больного:
• направляет в поликлинику по месту жительства
или
• госпитализирует в боксовое отделение Инфекционной больницы до получения ответа на ПЦР
или
• направляет пациента в Гудаутский госпиталь, предварительно согласовав госпитализацию больного с приемным отделением госпиталя;
4. Производит забор биоматериала для проведения лабораторных анализов крови по направлению от лечащего врача поликлиники или ЛПУ;
5. Организует проведение обследования на рентген органов грудной клетки по направлению лечащего врача поликлиники или ЛПУ.
СЭС
1. Организует выезд бригады для забора мазка на ПЦР на COVID-19;
2. Передает результаты анализа на ПЦР на COVID-19 поликлинике;
Об этом сообщает сайт Минздрава.
Последнее от
- С 5 ОКТЯБРЯ В АБХАЗИИ ВВОДЯТСЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
- РОССИЙСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ВЫЯВИЛИ ФАКТ НЕВЫВОЗА ПАРТИИ ИЗ 42 ТОНН ТАБАКА ДЛЯ КАЛЬЯНА, СЛЕДОВАВШЕЙ ТРАНЗИТОМ В АБХАЗИЮ
- В ГУДАУТЕ ЗАВЕРШЕН МОНТАЖ ТОМОГРАФА AQUILION CX
- БЕСЛАН ЭШБА ПРЕДЛАГАЕТ ЗАПРЕТИТЬ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
- В СУХУМЕ СОЗДАН ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПО ПОЛНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСОМ ЖИТЕЛЕЙ СТОЛИЦЫ