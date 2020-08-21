МИНЗДРАВ АБХАЗИИ РАЗРАБОТАЛ МАРШРУТИЗАЦИЮ БОЛЬНЫХ С COVID-19 В СУХУМЕ

1. Звонок на «горячую линию» (ГЛ), время работы круглосуточно, телефон 0303. 2. В поликлинику по месту жительства - по направлению ГЛ или самотеком. • Сухумская городская поликлиника №1: принимает температурящих пациентов, ведет амбулаторный прием больных COVID-19 по средствам мобильной связи; время работы с 9.00 до 20.00, телефон 226- 55- 59, г.Сухум ул. Дзидзария,20

• Сухумская городская поликлиника №1 (филиал): принимает не температурящих пациентов, ведет амбулаторный прием больных COVID-19 по средствам мобильной связи; время работы с 9.00 до 16.00, телефон 222-52-93; 222-52-87 г.Сухум,ул..Эшба,173

• Сухумская городская поликлиника №3 (Синоп): принимает не температурящих пациентов, ведет амбулаторный прием больных COVID-19 по средствам мобильной; (время работы с 9.00 до 16.00, телефон связи 777-06-93 ,229-63-87 ул.Кодорское шоссе 665, д.39

• Сухумская детская городская поликлиника: принимает температурящих пациентов, ведет амбулаторный прием больных COVID-19 по средствам мобильной связи время работы с 9.00 до 20.00, телефон 226-42-14; 226-42-15 адрес: г.Сухум ул. Лакоба ,11

3. В Инфекционную больницу - по направлению ГЛ, доставлен спец. бригадой, самостоятельно (время работы круглосуточно).

4. Вызов спец. бригады на дом (круглосуточно),

телефон 003 или 774-34-24.

Обязанности структурных подразделений Управления здравоохранения администрации г. Сухум, участвующих в маршрутизации

Амбулаторное звено

(Сухумская городская поликлиника №1, Сухумская городская поликлиника №1 (филиал), Сухумская городская поликлиника №3 (Синоп), Сухумская детская городская поликлиника)

1. Производит опрос, осмотр пациента, определяет тяжесть состояния пациента и дает направление на необходимое обследование:

• Рентген легких (транспортировку пациента осуществляет спец.бригада; 774-34-24 Алхас Торчуа)

• Лабораторное обследование крови в Инфекционной больнице (выездной бригадой по забору биоматериала, самостоятельно);

• Мазок на ПЦР на COVID-19 (бригадой СЭС, самостоятельно в Инфекционной больнице).

2. Делает соответствующие назначения по лечению и ведет пациентов на дому по средствам мобильной связи;

3. Проводит мониторинг состояния пациента и при необходимости (ухудшение состояния пациента) направляет в Гудаутский госпиталь;

4. Производит выдачу больничных листов и справок для членов семьи, находящихся на самоизоляции;

5. Передает сведения о детях (до 18 лет) из семьи больного в Сухумскую городскую детскую поликлинику.

Станция скорой неотложной медицинской помощи

1. Осуществляет выезды (бригада в СИЗАХ) по вызовам к температурящим больным с выполнением утвержденных манипуляций для оказания первой медицинской помощи;

2. Организует (диспетчер принимает данные о пациенте и передает их специальной выездной бригаде) транспортировку больных на рентген органов грудной клетки и на забор биоматериала для проведения лабораторных анализов по направлению врача поликлиники или врача ЛПУ;

3. Обеспечивает транспортировку больных в Гудаутский госпиталь (по предварительному согласованию с приемным отделением госпиталя) по направлению врача поликлиники, самостоятельно при осуществлении выезда на дом или переводом из других ЛПУ.

Инфекционная больница

1. Круглосуточно производит первичный осмотр температурящих больных;

2. При необходимости делает забор мазка на ПЦР на COVID -19 и рентген легких;

3. Оценивает тяжесть состояния больного и решает вопрос о дальнейшем ведении больного:

• направляет в поликлинику по месту жительства

или

• госпитализирует в боксовое отделение Инфекционной больницы до получения ответа на ПЦР

или

• направляет пациента в Гудаутский госпиталь, предварительно согласовав госпитализацию больного с приемным отделением госпиталя;

4. Производит забор биоматериала для проведения лабораторных анализов крови по направлению от лечащего врача поликлиники или ЛПУ;

5. Организует проведение обследования на рентген органов грудной клетки по направлению лечащего врача поликлиники или ЛПУ.

СЭС

1. Организует выезд бригады для забора мазка на ПЦР на COVID-19;

2. Передает результаты анализа на ПЦР на COVID-19 поликлинике;