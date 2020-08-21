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Абхазия Информ

ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ ПРОВЕРЯЕТ ОСНАЩЕНИЕ ШКОЛ ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Новости Пятница, 18 сентября 2020 16:52
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ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ ПРОВЕРЯЕТ ОСНАЩЕНИЕ ШКОЛ ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Сухум. 18 сентября 2020. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия в сопровождении начальника управления снабжения Минздрава Роланда Гамисония с раннего утра проводит мониторинг школ Очамчырского района.

По поручению президента Абхазии, глава Минздрава запланировал инспекцию 15 общеобразовательных учреждений района. Сегодня министр посетил школы сёл Адзюбжа, Кындыг, Тамыш, Кутол, Джгиарда, Мыку, Члоу, Тхина, Гуп, Акуаскьа и Пакуаш.

Тамаз Цахнакия проверяет соответствие школ рекомендациям Минздрава, в том числе, на наличие средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и термометров.

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«Ситуация в школах разная. У кого-то есть все предписанное в полном объеме, у кого-то только дезрастворы для рук на основе спирта. По завершению инспекции, со списком полной потребности, будут подготовлены рекомендации Министерству просвещения по приобретению и дооснащению подведомственных образовательных учреждений», – с казал Тамаз Цахнакия.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Абхазии.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 18 сентября 2020 17:00

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