ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ ПРОВЕРЯЕТ ОСНАЩЕНИЕ ШКОЛ ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

«Ситуация в школах разная. У кого-то есть все предписанное в полном объеме, у кого-то только дезрастворы для рук на основе спирта. По завершению инспекции, со списком полной потребности, будут подготовлены рекомендации Министерству просвещения по приобретению и дооснащению подведомственных образовательных учреждений», – с казал Тамаз Цахнакия.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Абхазии.