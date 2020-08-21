ВАЛЕРИЙ КВАРЧИЯ ПОЗДРАВИЛ СВОЕГО ЮГООСЕТИНСКОГО КОЛЛЕГУ С 30-ЛЕТИЕМ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ
Сухум. 18 сентября 2020. Абхазия-Информ. Накануне празднования Дня Республики Южная Осетия Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия поздравил Председателя Парламента Республики Южная Осетия Алана Тадтаева с общенациональным праздником.
В поздравлении говорится: «Уважаемый Алан Сергеевич! Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия поздравляет депутатов Парламента и весь народ Республики Южная Осетия с празднованием 30-летия провозглашения независимости!
День Республики Южная Осетия – важнейший государственный праздник для каждого ее гражданина. В этот день мы вместе с Вами с уважением вспоминаем тех, кто стоял у истоков создания Вашего государства, а также героев, отстоявших с оружием в руках свободу и независимость Родины.
За прошедшие годы югоосетинский народ благодаря стойкости, мужеству и твердой вере в правоту своих устремлений многое сделал и достиг на пути государственного строительства. И сегодня новое поколение Республики, опираясь на опыт и знания своих предшественников, может смело идти вперед в дальнейшем развитии при поддержке друзей и союзников своей страны.
Уважаемый Алан Сергеевич! От всей души желаем Республике Южная Осетия мира и процветания и всем ее гражданам крепкого здоровья и счастья».
Последнее от
- ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ ПРОВЕРЯЕТ ОСНАЩЕНИЕ ШКОЛ ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
- МИНЗДРАВ АБХАЗИИ РАЗРАБОТАЛ МАРШРУТИЗАЦИЮ БОЛЬНЫХ С COVID-19 В СУХУМЕ
- С 5 ОКТЯБРЯ В АБХАЗИИ ВВОДЯТСЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
- РОССИЙСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ВЫЯВИЛИ ФАКТ НЕВЫВОЗА ПАРТИИ ИЗ 42 ТОНН ТАБАКА ДЛЯ КАЛЬЯНА, СЛЕДОВАВШЕЙ ТРАНЗИТОМ В АБХАЗИЮ
- В ГУДАУТЕ ЗАВЕРШЕН МОНТАЖ ТОМОГРАФА AQUILION CX