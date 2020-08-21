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Абхазия Информ

ВАЛЕРИЙ КВАРЧИЯ ПОЗДРАВИЛ СВОЕГО ЮГООСЕТИНСКОГО КОЛЛЕГУ С 30-ЛЕТИЕМ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ

Новости Пятница, 18 сентября 2020 17:00
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ВАЛЕРИЙ КВАРЧИЯ ПОЗДРАВИЛ СВОЕГО ЮГООСЕТИНСКОГО КОЛЛЕГУ С 30-ЛЕТИЕМ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 18 сентября 2020. Абхазия-Информ. Накануне празднования Дня Республики Южная Осетия Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия поздравил Председателя Парламента Республики Южная Осетия Алана Тадтаева  с общенациональным праздником.

В поздравлении говорится: «Уважаемый Алан Сергеевич! Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия поздравляет депутатов Парламента и весь народ Республики Южная Осетия с празднованием 30-летия провозглашения независимости!

День Республики Южная Осетия – важнейший государственный праздник для каждого ее гражданина. В этот день мы вместе с Вами с уважением вспоминаем тех, кто стоял у истоков создания Вашего государства, а также героев, отстоявших с оружием в руках свободу и независимость Родины.

За прошедшие годы югоосетинский народ благодаря стойкости, мужеству и твердой вере в правоту своих устремлений многое сделал и достиг на пути государственного строительства. И сегодня новое поколение Республики, опираясь на опыт и знания своих предшественников, может смело идти вперед в дальнейшем развитии при поддержке друзей и союзников своей страны.

Уважаемый Алан Сергеевич! От всей души желаем Республике Южная Осетия мира и процветания и всем ее гражданам крепкого здоровья и счастья».

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 18 сентября 2020 17:06

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