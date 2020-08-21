ВАЛЕРИЙ КВАРЧИЯ ПОЗДРАВИЛ СВОЕГО ЮГООСЕТИНСКОГО КОЛЛЕГУ С 30-ЛЕТИЕМ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ

День Республики Южная Осетия – важнейший государственный праздник для каждого ее гражданина. В этот день мы вместе с Вами с уважением вспоминаем тех, кто стоял у истоков создания Вашего государства, а также героев, отстоявших с оружием в руках свободу и независимость Родины.

За прошедшие годы югоосетинский народ благодаря стойкости, мужеству и твердой вере в правоту своих устремлений многое сделал и достиг на пути государственного строительства. И сегодня новое поколение Республики, опираясь на опыт и знания своих предшественников, может смело идти вперед в дальнейшем развитии при поддержке друзей и союзников своей страны.

Уважаемый Алан Сергеевич! От всей души желаем Республике Южная Осетия мира и процветания и всем ее гражданам крепкого здоровья и счастья».