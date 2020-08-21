С НАЧАЛА ПАНДЕМИИ В АБХАЗИИ 825 ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19
Сухум. 18 сентября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 187 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 43 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 80 человек, из них 73 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 8 человек, средней степени тяжести 14, выписано 9 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 825 человек. Из них 235 пациентов выздоровели, 7 летальных случаев.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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