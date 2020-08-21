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Абхазия Информ

С НАЧАЛА ПАНДЕМИИ В АБХАЗИИ 825 ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19

Новости Пятница, 18 сентября 2020 18:56
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Сухум. 18 сентября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 187 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 43 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 80 человек, из них 73 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 8 человек, средней степени тяжести 14, выписано 9 пациентов. 

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 825 человек. Из них 235 пациентов выздоровели, 7 летальных случаев. 

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 85 раз Последнее изменение Суббота, 19 сентября 2020 14:23

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