АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СТРАТЕГИЧЕСКИХ КОМАНДНО-ШТАБНЫХ УЧЕНИЯХ «КАВКАЗ-2020»

В своём выступлении глава государства сказал:

«Товарищи солдаты, офицеры, генералы!

Поздравляю вас с началом учений. Уверен в том, что они позволят вам повысить навыки защитника. Мы рассчитываем на то, что учения дадут вам серьезный профессиональный рост. Я с большим интересом отслеживаю состояние дел вооруженных силах Республики Абхазия, взаимодействия вооруженных сил объединённой военной группировки. Мы знаем о проблемах, которые существуют. Но я, как глава государства, хочу заверить вас в том, что они будут решены. Проблемы вооруженных сил, солдат, офицеров и генералов будут на первом месте. Ещё раз поздравляю вас с началом военных учений. Желаю успехов»!

Всего на учениях «Кавказ-2020» в Абхазии привлечено более 1,5 тыс. человек. После церемонии открытия Аслану Бжания показали задействованную на учениях технику.

Учения завершатся 26 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.