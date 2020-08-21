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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СТРАТЕГИЧЕСКИХ КОМАНДНО-ШТАБНЫХ УЧЕНИЯХ «КАВКАЗ-2020»

Новости Суббота, 19 сентября 2020 17:13
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АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СТРАТЕГИЧЕСКИХ КОМАНДНО-ШТАБНЫХ УЧЕНИЯХ «КАВКАЗ-2020»

Сухум. 19 сентября 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии, главнокомандующий Вооруженными силами РА Аслан Бжания посетил полигон Цабал, где стартовали стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020».

Перед началом учений состоялась церемония поднятия  государственных флагов. В ней приняли участие  заместитель руководителя Администрации президента Джансух Нанба,  заместитель министра обороны РА Нодар Авидзба, командир военной базы Южного военного округа (ЮВО) полковник Олег Сеньков.

Президент приветствовал начало учений и  отметил их стратегическую значимость.

 В своём выступлении глава государства сказал:

«Товарищи солдаты, офицеры, генералы!

Поздравляю вас с началом учений. Уверен в том, что они позволят вам повысить  навыки защитника. Мы рассчитываем на то, что учения дадут вам серьезный профессиональный рост. Я с большим интересом отслеживаю состояние дел вооруженных силах Республики Абхазия, взаимодействия  вооруженных сил объединённой военной группировки. Мы знаем о проблемах, которые существуют. Но я, как глава государства, хочу заверить вас в том, что они будут решены. Проблемы вооруженных сил, солдат, офицеров и генералов будут на первом месте. Ещё раз поздравляю вас с началом военных учений. Желаю успехов»!

Всего на  учениях «Кавказ-2020» в Абхазии привлечено более 1,5 тыс. человек.  После церемонии открытия Аслану Бжания показали задействованную на учениях технику.

Учения завершатся 26 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Суббота, 19 сентября 2020 17:21

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