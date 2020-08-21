АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ЕВРЕЕВ, ПРОЖИВАЮШИХ В АБХАЗИИ С ПРАЗДНИКОМ РОШ ХА-ШАНА
Сухум. 19 сентября 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил евреев, проживающих в Абхазии с праздником Рош ха-Шана.
В поздравлении главы государства отмечается:
«Поздравляю всех евреев, наших сограждан, с праздником Рош ха-Шана, символизирующим начало года и надежды на лучшие перемены.
Евреи Абхазии всегда были крепкой, трудолюбивой общиной, которая принесла много пользы нашему государству и подарила нам замечательных людей.
На сегодняшний день община не столь многочисленна, но по прежнему продолжает активно функционировать, трепетно хранить традиции и развиваться.
Я желаю всем евреям, проживающим в Абхазии мира и согласия на благо нашего общего дома».
Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии».
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