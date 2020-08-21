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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ЕВРЕЕВ, ПРОЖИВАЮШИХ В АБХАЗИИ С ПРАЗДНИКОМ РОШ ХА-ШАНА

Новости Суббота, 19 сентября 2020 17:35
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Сухум. 19 сентября 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил евреев, проживающих в Абхазии с праздником Рош ха-Шана.

В поздравлении главы государства отмечается: 

«Поздравляю  всех евреев, наших сограждан, с праздником Рош ха-Шана, символизирующим начало года и надежды на лучшие перемены.   

Евреи Абхазии всегда были крепкой,   трудолюбивой общиной, которая принесла много пользы нашему государству и подарила нам замечательных людей. 

На сегодняшний день община не столь многочисленна, но по прежнему  продолжает активно функционировать, трепетно хранить традиции и развиваться. 

Я желаю всем евреям, проживающим в Абхазии мира и согласия на благо нашего общего дома».

Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии».

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