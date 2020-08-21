АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ЕВРЕЕВ, ПРОЖИВАЮШИХ В АБХАЗИИ С ПРАЗДНИКОМ РОШ ХА-ШАНА

Сухум. 19 сентября 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил евреев, проживающих в Абхазии с праздником Рош ха-Шана.

В поздравлении главы государства отмечается:

«Поздравляю всех евреев, наших сограждан, с праздником Рош ха-Шана, символизирующим начало года и надежды на лучшие перемены.



Евреи Абхазии всегда были крепкой, трудолюбивой общиной, которая принесла много пользы нашему государству и подарила нам замечательных людей.



На сегодняшний день община не столь многочисленна, но по прежнему продолжает активно функционировать, трепетно хранить традиции и развиваться.



Я желаю всем евреям, проживающим в Абхазии мира и согласия на благо нашего общего дома».

Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии».