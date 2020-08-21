ВЫЯВЛЕНЫ ЕЩЕ 53 ЧЕЛОВЕКА БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСОМ

Сухум. 19 сентября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 195 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 53 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 81 человек, из них 78 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 6 человек, средней степени тяжести 13, выписано 5 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 878 человек. Из них 240 пациентов выздоровели, 7 летальных случаев.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.