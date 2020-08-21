ЛЮДМИЛА СКОРИК: ДАННЫЕ ПО НАШИМ БИОМАТЕРИАЛАМ НЕ ПЕРЕДАЮТСЯ В РОСПОТРЕБНАДЗОР РФ

«Исследования ПЦР диагностика на коронавирусную инфекцию в Абхазии проводится только в лаборатории СЭС Минздрава Абхазии», – заявила Людмила Скорик в видео-обращении пресс-службы минздрава РА.

Сухум. 20 сентября 2020. Абхазия-Информ. Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик опровергла ложную информацию, распространяемую в соцсетях, о якобы заборе биоматериала у граждан Абхазии ПЦР для российских частных лабораторий для увеличения численности заболевших ковид.

«Исследования для выявления коронавируса SARS –CoV-2, которое позволяет с помощью метода полимеразной цепной реакции (ПЦР ) определить генетический материал (РНК) вируса в образце биоматриала, в Абхазии проводится только в республиканской лаборатории государственной СЭС. Ни в одной частной клинике Абхазии такой вид исследований не проводится», – сообщила глава СЭС.

Людмила Скорик высказалась и по поводу «всех не приятных для меня разговоров, которые ведутся сейчас на обывательском уровне в РА» .

«ПЦР диагностическая, единственная в республике лаборатория находится именно в СЭС. Никакие частные лаборатории ПЦР диагностику не осуществляют, биоматериал не забирают. Те цены, которые озвучивают некоторые граждане, это не на этот вид исследования. Значит это какие-то другие виды. И это не та диагностика, о которой ведется речь в настоящем интервью.

Загрязненный биоматериал не может быть вывезен за пределы Абхазии, потому что в России введены очень четкий регламент, и указание главного государственного санитарного врача РФ по отчету всех частных лабораторий по коронавирусной инфекции.

Данные по нашим биоматериалам не могут быть переданы в Роспотребнадзор РФ.

Поэтому все те разговоры, которые ведутся, что «вот можно пойти сдать за какие-то большие деньги», не соответствуют действительности.

Ни одна частная лаборатория России не будет проводить исследования для Республики Абхазия по коронавирусной инфекции.

Потому, что по определенным причинам, им придется отчитываться, где они взяли этот биоматериал и кто же заболел коронавирусом по выявленными ими результатам», – констатировала Людмила Скорик.

Полная версия ее интервью на сайте МИнздрава РА.