ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРЕВЫСИЛО 900 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 20 сентября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан. Ситуация на 20 сентября следующая.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 225 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 61 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 99 человек, из них 97 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 6 человек, средней степени тяжести 14, выписан 1 пациент.
Амбулаторно (на самоизоляции) выздоровевших 14 человек.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 939 человек. Из них 255 пациентов выздоровели, 7 летальных случаев.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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