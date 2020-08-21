В СУХУМСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ №1 ОБЪЯВЛЕН ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ КАРАНТИН

«Дорогие коллеги учителя, я звонила министру Иналу Габлия. Разъяснила ситуацию министру, что с раннего утра мне звонят родители, более 50 человек, сообщают о высокой температуре у детей и спрашивают – как быть?

Сухум. 20 сентября 2020.Абхазия-Информ. В средней школе № 1 им. Б.В. Шинкуба объявлен двухнедельный карантин, согласованный с министром просвещени РА, сообщила в аудио-обращении к педколлективу и родителям директор школы Нонна Делба.

При такой ситуации, взвесив все «за» и «против», я решила обратиться к министру просвещения, поскольку не смогла дозвониться до главного санитарного врача Л. Скорик и А. Беляевой.

Министр просвещения Инал Габлия сказал, что раз такая ситуация в школе, нужно распустить всех детей на две недели на самоизоляцию», - сказала Делба.

Ссылаясь на министра директор школы заявила, что дети должны строго соблюдать карантин и не появляться в городе в период карантина.

Директор школы обратилась к родителям школы №1, которые находятся в селах, с просьбой не приезжать в город и провести двухнедельный карантин дома.

Нонна Делба пожелала всем здоровья и строгого соблюдения самоизоляции со стороны преподавателей и учеников школы.