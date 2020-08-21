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Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВАХ ПО СЛУЧАЮ ПРАЗДНОВАНИЯ 30-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Новости Воскресенье, 20 сентября 2020 18:59
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БАДРА ГУНБА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВАХ ПО СЛУЧАЮ ПРАЗДНОВАНИЯ 30-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Сухум. 20 сентября 2020.Абхазия-Информ. Официальная делегация Абхазии во главе с вице-президентом Бадрой Гунба принимает участие в торжествах по случаю празднования 30-летия образования Республики Южная Осетия.

Сегодня утром абхазская делегация провела встречу с президентом Анатолием Бибиловым.

Бадра Гунба передал Анатолию Бибилову поздравление с праздником и пожелания мира и процветания осетинскому народу от президента Абхазии Аслана Бжания.

«Нам очень приятно находиться в вашей республике и отпраздновать с братьями – осетинами знаменательную дату. Мы вместе прошли путь к свободе, вместе будем развивать наши государства во имя мира и благополучия наших народов», – сказал на встрече вице-президент Абхазии.

Бадра Гунба передал приглашение от имени президента Аслана Бжания главе юго-осетинского государства и другим руководителям республики.

Парадный расчет министерства обороны Абхазии принял участие в параде по случаю 30-летия образования Республики Южная Осетия, который прошел в Цхинвале.

В государственном драматическом театре состоялось торжественное заседание, посвященное юбилею Республики. Вице-президент Бадра Гунба зачитал поздравление президента Абхазии Аслана Бжания народу Южной Осетии.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Воскресенье, 20 сентября 2020 19:03

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