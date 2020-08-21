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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ НАРОД РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ ПО СЛУЧАЮ 30-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ

Новости Воскресенье, 20 сентября 2020 19:15
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АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ НАРОД РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ ПО СЛУЧАЮ 30-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 20 сентября 2020.Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил народ Республики Южная Осетия по случаю 30-летия образования республики. В поздравлении говорится:

«Уважаемый Анатолий Ильич, дорогие братья-осетины! 

От имени народа Абхазии сердечно поздравляю вас со знаменательной датой – 30-летием образования Республики Южная Осетия! 

Решение, принятое Советом депутатов Юго-Осетинской автономной области 20 сентября 1990 года, об образовании Республики Южная Осетия стало историческим событием, которое выражало волеизъявление осетинского народа. Этот день стал началом пути становления современного независимого государства. Наши народы прошли этот сложный путь достойно, поддерживая друг друга, ни на минуту не отступая от идеалов свободы и независимости. В начале 90-х годов двадцатого века Абхазии и Южной Осетии пришлось с оружием в руках отстаивать право на жизнь против грузинского агрессора. А в 2008 году Грузия снова пыталась взять реванш, но мужество воинов-осетин, вставших на защиту Отечества, и своевременная военная помощь России позволили отстоять независимость и свободу. 

Признание Российской Федерацией независимости Южной Осетии и Абхазии стало переломным моментом в современной истории наших стран. У нас есть возможность развиваться и уверенно смотреть в будущее. В этот праздничный день хочу передать искренние слова поздравления всему народу Южной Осетии. Желаю мира, благополучия и процветания братской стране».

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