НЕЗАКОННЫЕ ВВОЗ И ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Сухум. 21 сентября 2020. Абхазия-Информ. Незаконный ввоз наркотического вещества в республику вменяется Оганян Огану Саркисовичу 1968 г.р.., который незаконно приобрел, хранил и ввез на территорию Абхазии наркотическое средство «метадон».

Гражданин был задержан после прохождения таможенного контроля на КПП Псоу сотрудниками УКОН МВД РА.

Хранимое в желудочно-кишечном тракте наркотическое средство последний выдал при личном досмотре, проведенном в установленном порядке в присутствии граждан, приглашенных в качестве понятых.

В отношении задержанного следственной группой линейного управления ВД на транспорте МВД Абхазии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 223 и ч. 1 ст. 224 прим.1 УК РА по которому проводится расследование.

Об этом сообщает пресс-служба МВД РА.