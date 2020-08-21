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Абхазия Информ

ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ ЗАДЕРЖАНЫ

Новости Понедельник, 21 сентября 2020 10:36
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Сухум. 21 сентября 2020. Абхазия-Информ. Денежные средства, ювелирные изделия, сотовые телефоны, личные вещи и иное похищенное имущество общей суммой в 670 тысяч рублей изъято при задержании двух граждан 1995 года рождения, жителя Гудаутского района Бейя Эрика Леонидовича и проживающего в Пицунде Жиба Мурата Лутбеевича.

Данные лица подозреваются в краже чужого имущества из гостевого дома в с. Алахадзы. Преступление оперативно раскрыто сотрудниками Управления уголовного розыска МВД совместно с оперативными сотрудниками Пицундского отдела милиции УВД по Гагрскому району. Подозреваемые задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Об этом сообщает пресс-служба МВД РА.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 21 сентября 2020 10:37

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