ЛЮДМИЛА СКОРИК: МЫ ПРЕНЕБРЕГЛИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ САМОИЗОЛИРОВАТЬСЯ И НЕ УЧЛИ ОПЫТ ДРУГИХ СТРАН
Сухум. 21 сентября 2020. Абхазия-Информ. «Число заболевших коронавирусной инфекцией в Абхазии увеличилось из-за того, что население игнорирует все призывы специалистов и не соблюдает самоизоляцию и 14-ти дневный карантин», - об этом заявила главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.
По ее словам, малоизученная инфекция COVID 19 может проявиться в любой из дней самоизоляции. Проходить исследование необходимо строго по рекомендациям врачей.
«Приставить к каждому жителю Абхазии медика, который будет следить за тем, как они соблюдают режим самоизоляции – невозможно. Это полностью зависит от самосознания людей и их ответственности перед абхазским обществом», - констатировала Скорик.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.
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