ЛЮДМИЛА СКОРИК: СТРОГАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НА 14 ДНЕЙ - ЭТО ОТВЕТСТВЕНОСТЬ КАЖДОГО ИЗ НАС ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ

Сухум. 21 сентября 2020. Абхазия-Информ. Ни в коем случае не подавайтесь панике, если в семье выявлен один больной коронавирусной инфекцией. Озабоченность должна вызываться только, если в семье есть родственник, старше 65 лет, либо в семье есть инвалид, требующий особого ухода. Об этом заявила главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик в своем заявила в видео-обращении к гражданам.

«Именно этот пациент будет госпитализирован в короновирусный центр, потому что помочь ему при диагнозе ковиде-19 очень и очень сложно. Потому что нет специфического лечения. В ковидцентре в Гудауте лечат по симптоматике! Если не хватает кислорода, дают кислород. Если человек впадает в тяжелую стадию - оказывают реанимационные мероприятия. Лечат всеми теми же медикаментами, которые есть у нас в аптеках. Ничего другого не применяется при коронавирусной инфекции», - сказала Скорик.

Главный санврач Абхазии с сожалением заявила, что в обществе Абхазии не учли опыт других стран мира, где уже прошли нарастающую стадию, плато и новую повторную волну коронавирусной инфекции. В Абхазии наступает период нарастания ковида.

«Мы вступаем в эту стадию только из-за того, что мы с вами пренебрегали самоизоляцией, которая заключалась просто в 14 дневном карантине. И увы, мы не учли опыт стран. Я понимаю, что наше правительство хочет достучатся до каждого из нас, ведь это свобода каждого из нас! У нас должно быть такое самосознание, которое должно четко осуществляться в том, что если в моей семье заболел один из членов семьи, то каждый член семьи должен выдержать 14 дней карантина в полной изоляции», - подчеркнула Скорик.

Она обратилась к гражданам, попавших в такую ситуацию, не требовать обследования в какой-то из дней 14 дневного карантина, а потом, схватив справку, бежать на работу, показывая число обследования, заверяя, что все нормально. Бывает, что потом через 5-7 дней требуют повторное обследование, поскольку появились симптомы. Чтобы этого не происходило, необходимо провести 14 дней полной самоизоляции, проверяя ежедневно температуру и следить за своим состоянием.

Глава СЭС РА уточнила, что тревогу могут вызвать такие симптомы, как расстройство в ротовой полости, обоняния, могут желудочно-кишечного тракта, одышка, сердцебиение, какие-то дополнительные симптомы которых ранее не было. В таком случае надо звонить терапевту и сообщить о состоянии, после которого будет назначено профилактическое лечение.