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Абхазия Информ

ЛЮДМИЛА СКОРИК: СТРОГАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НА 14 ДНЕЙ - ЭТО ОТВЕТСТВЕНОСТЬ КАЖДОГО ИЗ НАС ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ

Новости Понедельник, 21 сентября 2020 12:27
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ЛЮДМИЛА СКОРИК: СТРОГАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НА 14 ДНЕЙ - ЭТО ОТВЕТСТВЕНОСТЬ КАЖДОГО ИЗ НАС ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ
Сухум. 21 сентября 2020. Абхазия-Информ. Ни в коем случае не подавайтесь панике, если в семье выявлен один больной коронавирусной инфекцией.  Озабоченность должна вызываться только, если в семье есть родственник, старше 65 лет, либо в семье есть инвалид, требующий особого ухода. Об этом заявила  главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик в своем заявила в видео-обращении к гражданам.
 
«Именно  этот пациент будет госпитализирован в короновирусный центр, потому что помочь ему при диагнозе ковиде-19 очень и очень сложно.  Потому что нет специфического лечения. В ковидцентре в Гудауте лечат  по симптоматике! Если не хватает кислорода, дают кислород. Если человек впадает в тяжелую стадию - оказывают реанимационные мероприятия. Лечат всеми теми же медикаментами, которые есть у нас в аптеках. Ничего другого  не применяется при коронавирусной инфекции», - сказала Скорик.
 
Главный санврач Абхазии с сожалением заявила, что в обществе Абхазии не учли опыт других стран мира, где уже прошли нарастающую стадию, плато и новую повторную волну коронавирусной инфекции. В Абхазии наступает период нарастания ковида. 
 
«Мы вступаем в эту стадию только из-за того, что мы с вами пренебрегали   самоизоляцией, которая заключалась просто в 14 дневном карантине. И увы, мы не учли опыт стран. Я понимаю, что наше правительство хочет достучатся до каждого из нас, ведь это свобода каждого из нас! У нас должно быть такое самосознание, которое должно четко осуществляться в том, что если в моей семье заболел один из членов семьи, то каждый член семьи должен выдержать 14 дней карантина в полной изоляции», - подчеркнула Скорик. 
 
Она обратилась к гражданам, попавших в такую ситуацию, не требовать обследования в какой-то из дней 14 дневного карантина, а потом, схватив справку, бежать на работу, показывая число обследования, заверяя, что все нормально. Бывает, что потом через 5-7 дней требуют повторное обследование, поскольку появились симптомы. Чтобы этого не происходило, необходимо провести 14 дней полной самоизоляции, проверяя ежедневно температуру и следить за своим состоянием.
 
Глава СЭС РА уточнила, что тревогу могут вызвать такие симптомы, как  расстройство в ротовой полости, обоняния, могут желудочно-кишечного тракта, одышка, сердцебиение, какие-то дополнительные симптомы которых ранее не было. В таком случае надо звонить терапевту и сообщить о состоянии, после которого будет назначено профилактическое лечение.
 
«В такоем случае сразу требовать подтверждение на коронавирусную инфекцию не нужно! Обследование проводится лишь для того, чтобы при  госпитализации в центр туда не попали совершенно здоровые люди. Только для этого необходима строгая самоизоляция! Это ответственность каждого из нас перед обществом», - подчеркнула Людмила Скорик.
Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 21 сентября 2020 12:49

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