ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРИБЛИЗИЛОСЬ К ТЫСЯЧЕ
Сухум. 21 сентября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 173 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 56 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 101 человек, из них 99 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 6 человек, средней степени тяжести 15, выписано 5 пациентов.
Амбулаторно (из самоизоляции) выписано 25 человек.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 995 человек. Из них 285 пациентов выздоровели, 7 летальных случаев.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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