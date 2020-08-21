ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРИБЛИЗИЛОСЬ К ТЫСЯЧЕ

Сухум. 21 сентября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 173 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 56 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 101 человек, из них 99 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 6 человек, средней степени тяжести 15, выписано 5 пациентов.

Амбулаторно (из самоизоляции) выписано 25 человек.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 995 человек. Из них 285 пациентов выздоровели, 7 летальных случаев.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.