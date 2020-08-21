В МИНИСТЕРСТВЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ ПРЕОСТАНОВИЛИ ПРИЕМ ГРАЖДАН
Новости Понедельник, 21 сентября 2020 19:11
Сухум. 21 сентября 2020. Абхазия-Информ. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Министерстве просвещения и языковой политики РА приём граждан временно приостановлен. Об этом сообщается на странице министрества в социальной сети facebook.
Там также обращают внимание на необходимость соблюдения социальной дистанции и призывают беречь себя и своих близких.
Последнее от
- ПОДПИСАНЫ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ О РЕГУЛИРОВАНИИ КРИПТОДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АБХАЗИИ
- ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРИБЛИЗИЛОСЬ К ТЫСЯЧЕ
- ЛЮДМИЛА СКОРИК: СТРОГАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НА 14 ДНЕЙ - ЭТО ОТВЕТСТВЕНОСТЬ КАЖДОГО ИЗ НАС ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ
- ЛЮДМИЛА СКОРИК: МЫ ПРЕНЕБРЕГЛИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ САМОИЗОЛИРОВАТЬСЯ И НЕ УЧЛИ ОПЫТ ДРУГИХ СТРАН
- РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСА В МИРЕ