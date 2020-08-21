В МИНИСТЕРСТВЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ ПРЕОСТАНОВИЛИ ПРИЕМ ГРАЖДАН

Сухум. 21 сентября 2020. Абхазия-Информ. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Министерстве просвещения и языковой политики РА приём граждан временно приостановлен. Об этом сообщается на странице министрества в социальной сети facebook.

Там также обращают внимание на необходимость соблюдения социальной дистанции и призывают беречь себя и своих близких.