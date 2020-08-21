ПОДПИСАНЫ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ О РЕГУЛИРОВАНИИ КРИПТОДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АБХАЗИИ
Новости Понедельник, 21 сентября 2020 19:25
Сухум. 21 сентября 2020. Абхазия-Информ. Изданы нормативно-правовые акты о регулировании деятельности по добыче криптовалют:
Постановление "О мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют">>
Постановление "Об утверждении Тарифов в сфере электроэнергетики">>
Постановление "О некоторых нормативных правовых актах в сфере электроэнергетики">>
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