КМ ВВЕЛ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВВОЗ НА ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ТОВАРОВ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТ

1. Ввести сроком на шестьдесят календарных дней ограничение на ввоз на территорию Республики Абхазия товаров (вычислительных машин) товарной позиции 8471 Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств (издание 2-е, 1996 г.), предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют.

В целях осуществления государственного регулирования деятельности по добыче криптовалют в Республике Абхазия, реализации мер, направленных на эффективное и рациональное использование ограниченных ресурсов электроэнергетической системы Республики Абхазия, руководствуясь статьей 10 Конституционного закона Республики Абхазия от 13 августа 1996 года №290-с «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия», статьей 6 Закона Республики Абхазия от 11 августа 2017 года №4478-с-VI «Об электроэнергетике», частью 2 статьи 1 и статьей 21 Таможенного кодекса Республики Абхазия,

2. Утвердить Временный порядок регулирования деятельности по добыче криптовалют (прилагается).

3. Министерству экономики Республики Абхазия в срок не более тридцати календарных дней с даты вступления в силу настоящего Постановления, в целях нормативно-правового регулирования добычи криптовалют в установленном порядке:

– разработать и представить законопроект о внесении изменений в законодательство Республики Абхазия в целях нормативно-правового определения добычи криптовалют, установления понятийного аппарата и отнесения данной деятельности к лицензируемым видам;

– разработать и представить проект Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по добыче криптовалют»;

– утвердить Положение о формировании и ведении Реестра электроустановок (вычислительных машин, вычислительного оборудования), предназначенных и используемых для осуществления деятельности по добыче криптовалют.

4. Республиканскому унитарному предприятию «Черноморэнерго» в срок не более сорока пяти календарных дней с даты вступления в силу настоящего Постановления:

– по согласованию с Министерством экономики Республики Абхазия определить параметры допустимой мощности потребления электроэнергии с ограничением общего лимита потребления на операции, связанные с добычей криптовалют, и лимита потребления при присоединении к отдельным составным частям инфраструктуры Единого оператора передающих и распределительных сетей;

– по согласованию с Министерством экономики Республики Абхазия разработать и представить в Кабинет Министров Республики Абхазия типовую форму договора об оказании услуг электроснабжения потребителям электроэнергии, осуществляющим деятельность по добыче криптовалют.

5. Считать утратившим силу Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 декабря 2018 года №218 «О временных мерах по ограничению потребления электроэнергии отдельными категориями абонентов».

6. Установить, что пункт 1 настоящего Постановления вступает в силу по истечении тридцати календарных дней с даты принятия настоящего Постановления.

7. Контроль за исполнением:

– пункта 1 настоящего Постановления – возложить на Государственный таможенный комитет Республики Абхазия;

– пункта 2 и пункта 4 настоящего Постановления – возложить на Министерство экономики Республики Абхазия.

8. В целях надлежащего информирования и доведения до всеобщего сведения установленных настоящим Постановлением общеобязательных предписаний Аппарату Кабинета Министров Республики Абхазия осуществить в течение двух рабочих дней с даты принятия настоящего Постановления его опубликование в РГУ «Редакция газеты «Апсны», РГУ «Издательство газеты «Республика Абхазия», ГИА «Апсныпресс» и на официальном сайте Кабинета Министров Республики Абхазия в сети «Интернет».

Приложение

к Постановлению Кабинета Министров

Республики Абхазия от 21 сентября 2020 года №105

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК

регулирования деятельности по добыче криптовалют

1. Настоящий Временный порядок регулирования деятельности по добыче криптовалют (далее – Порядок) устанавливает правовые и организационно-технические правила осуществления на территории Республики Абхазия деятельности по добыче криптовалют, являющиеся общеобязательными до принятия в установленном порядке указанных в пункте 3 настоящего Постановления нормативных правовых актов, направленных на регулирование осуществляемой субъектами на территории Республики Абхазия деятельности по добыче криптовалют.

2. Для целей настоящего Порядка нижеприведенные термины используются в следующих значениях:

– блокчейн – организованный с использованием криптографических методов децентрализованный цифровой реестр, представляющий собой непрерывную последовательную электронную цепочку блоков, содержащих информацию;

– криптовалюта – разновидность цифровой валюты, используемой в качестве универсального средства обмена, создание и функционирование которой основано на технологии блокчейн и криптографических методах защиты;

– деятельность по добыче криптовалют – осуществляемая субъектом деятельность, направленная на добычу криптовалюты, поддержание работоспособности сети блокчейн, связанная с созданием новых электронных блоков данных с возможностью получения вознаграждения и комиссионных сборов в криптовалюте;

– мощность Единого оператора – интенсивность производства или потребления электроэнергии, генерируемой, передаваемой, распределяемой и (или) поставляемой Единым оператором передающих и распределительных сетей (далее – Единый оператор).

3. В целях осуществления деятельности по добыче криптовалют на территории Республики Абхазия необходимо соблюдение следующих требований:

3.1. лица, осуществляющие деятельность по добыче криптовалют, должны быть зарегистрированы в установленном законодательством Республики Абхазия порядке в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, состоять на учете в налоговых органах, быть зарегистрированными в органах государственной статистики Республики Абхазия и государственных внебюджетных фондах Республики Абхазия;

3.2. в срок не позднее 7 ноября 2020 года в целях внесения соответствующих данных в Реестр электроустановок (вычислительных машин, вычислительного оборудования), предназначенных и используемых для осуществления деятельности по добыче криптовалют (далее – Реестр), представить в Министерство экономики Республики Абхазия:

– свидетельство о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);

– свидетельство о постановке на налоговый учет;

– по форме Министерства экономики Республики Абхазия сведения о технических характеристиках принадлежащего лицу, осуществляющему деятельность по добыче криптовалют, электроустановок (вычислительных машин, вычислительного оборудования), предназначенных для добычи криптовалют;

3.3. на основании выданной Министерством экономики Республики Абхазия выписки, подтверждающей факт внесения в Реестр сведений об электроустановках (вычислительных машинах, вычислительном оборудовании), предназначенных для добычи криптовалют, в срок не позднее 21 ноября 2020 года подать Единому оператору заявление о присоединении к электрическим сетям Единого оператора;

3.4. обеспечить наличие и бесперебойное функционирование приборов учета потребленной электроэнергии, оснащенных автоматизированной системой коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ).

4. Положения подпункта 3.2 и подпункта 3.3 пункта 3 настоящего Порядка в части установленных сроков осуществления указанных действий распространяются исключительно на лиц, которые начали осуществление деятельности по добыче криптовалют ранее срока, указанного в подпункте 3.2 пункта 3 настоящего Порядка.

5. Единому оператору при выдаче технический условий в целях осуществления технологического присоединения руководствоваться сведениями о мощности электроустановок (вычислительных машин, вычислительного оборудования), указанными в выписке из Реестра. Допускается выдача технических условий на мощность, превышающую сведения, указанные в выписке из Реестра, но не более чем на пять процентов.