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Абхазия Информ

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУХУМА ОБЪЯВЛЕН ЧАСТИЧНЫЙ КАРАНТИН

Новости Вторник, 22 сентября 2020 11:16
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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУХУМА ОБЪЯВЛЕН ЧАСТИЧНЫЙ КАРАНТИН

Сухум. 22 сентября 2020. Абхазия-Информ. На совещании с участием руководителей структурных подразделений Администрации, глава Сухума Беслан Эшба сообщил об введении частичного карантина, в связи с тем, что во многих управлениях, департаментах и отделах есть заболевшие коронавирусом или находящиеся на самоизоляции работники.

«В городе продолжается рост заболевших COVID-19. У ряда сотрудников подтвержден диагноз. Думаю, с завтрашнего дня нужно переходить в частичный карантин. Текущую работу мы не останавливаем. В каждом из отделов будут находиться от двух до трех сотрудников. Документы, поступающие в Администрацию, будут обрабатываться, прием заявлений от граждан будем принимать по электронной почте, ограничится прием граждан. Данный вид карантина будет действовать две недели, потом примем решение по ситуации», – сказал Беслан Эшба.

Начальник Управления здравоохранения Ирма Воуба проинформировала, что сегодня начала функционировать городская клиническая больница, где уже принимают пациентов, а ПЦР-анализы на COVID-19 теперь сдают в  инфекционной больнице, которая открылась после ремонта. В ней уже выстроилась очередь из тех, кто хочет проверить наличие или отсутствие у себя коронавирусной инфекции. В связи с этим мэр поручил проводить разъяснительную работу среди граждан, чтобы они по собственному желанию не ходили сдавать тесты.

Главный санитарный врач г. Сухума Алла Беляева порекомендовала работникам Администрации и гражданам не посещать массовые мероприятия. По ее словам, максимальное количество заражений происходят именно там, где собирается много людей.

«Частичная удалённая деятельность – это очень хорошо и правильно. Сейчас техника позволяет решать многие вопросы, не находясь в кабинете, т. е. пока не будет достоверного снижения, мы будем рекомендовать  максимально уменьшить количество сотрудников непосредственно на местах», – сказала Алла Беляева. Мэр поручил минимизировать посещение людей в подразделениях и выезды с участием работников Администрации. Он призвал быть ответственными к коллегам, членам семей.

На 21 сентября в Сухуме 326 заболевших коронавирусом, 30 из них дети школьного возраста, 12 – дети дошкольного возраста, на самоизоляции находятся 428 человек.

Об этом сообщает сайт Администрации Сухума.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 22 сентября 2020 11:30

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